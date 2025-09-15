https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/almanyada-ic-istihbaratin-basina-bir-turk-getiriliyor-1099367442.html

Almanya'da iç istihbaratın başına bir Türk getiriliyor

Almanya'da iç istihbaratın başına bir Türk getiriliyor

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi. 15.09.2025

Alman medyasında yer alan haberlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, aynı kurumda 6 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Selen'in başkanlığa getirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün 53 yaşındaki Selen'in göreve atandığını kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi. Selen, yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak.Almanya'da bir ilkSelen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş olacak.Sinan Selen kimdir?Selen, Almanya doğumlu olmayan ilk Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı olacak. 1972'de İstanbul'da doğan Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi alan Selen, daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen'in uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim olduğu ifade ediliyor.Eski Başkan Thomas Haldenwang, geçen yıl kasım ayında milletvekili olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti. O zamandan bu yana teşkilata Sinan Selen ile Silke Willems vekaleten başkanlık ediyordu.

