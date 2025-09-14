Meteoroloji'den 3 kent için sağanak uyarısı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'nin 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara bölgesinde sıcaklıklar düşüyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı 26 derece olacak. Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. İl il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselirken diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.
Sağanak yağışa dikkat
Sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
ÇANAKKALE – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
EGE
A.KARAHİSAR – 29°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ – 37°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA – 34°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 33°C – Az bulutlu ve açık
BURDUR – 34°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 33°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA – 29°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 28°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 29°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 35°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 35°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 33°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 34°C – Az bulutlu ve açık
