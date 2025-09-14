Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/meteorolojiden-3-kent-icin-saganak-uyarisi-marmarada-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-1099345880.html
Meteoroloji'den 3 kent için sağanak uyarısı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'den 3 kent için sağanak uyarısı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül Pazar günü için hava durumu tahminini paylaştı. Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar yükseliyor. Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak yağış bekleniyor.
2025-09-14T09:19+0300
2025-09-14T09:19+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_2333ea927ed1bdba43ce1df7723e62d5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselirken diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Sağanak yağışa dikkatSabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇANAKKALE – 28°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – 29°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 26°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutluRüzgar: Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)EGEA.KARAHİSAR – 29°C – Az bulutlu ve açıkDENİZLİ – 37°C – Az bulutlu ve açıkİZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA – 34°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA – 36°C – Az bulutlu ve açıkANTALYA – 33°C – Az bulutlu ve açıkBURDUR – 34°C – Az bulutlu ve açıkHATAY – 33°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUANKARA – 29°C – Az bulutlu ve açıkÇANKIRI – 28°C – Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR – 29°C – Az bulutlu ve açıkKONYA – 29°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBOLU – 27°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 29°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP – 27°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 24°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 28°C – Parçalı ve az bulutluRİZE – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 26°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM – 24°C – Parçalı ve az bulutluKARS – 21°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – 28°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 25°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 35°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP – 35°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 33°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 34°C – Az bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/bilim-insanlari-hayvan-interneti-calismalarini-surduruyor-papaganlar-yakin-arkadaslar-edinmeye-1099344839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_82e4cddf1bbeba87a6bd01293771c72b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, 14 eylül hava durumu, meteoroloji uyarısı, i̇stanbul hava durumu, marmara rüzgar uyarısı, trabzon sağanak, rize yağmur, artvin sağanak, ege sıcaklık, akdeniz hava durumu, günlük hava durumu, türkiye hava durumu tahmini
hava durumu, 14 eylül hava durumu, meteoroloji uyarısı, i̇stanbul hava durumu, marmara rüzgar uyarısı, trabzon sağanak, rize yağmur, artvin sağanak, ege sıcaklık, akdeniz hava durumu, günlük hava durumu, türkiye hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 3 kent için sağanak uyarısı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

09:19 14.09.2025
© AAAnkara sağanak
Ankara sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara bölgesinde sıcaklıklar düşüyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı 26 derece olacak. Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. İl il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselirken diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Sağanak yağışa dikkat

Sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

ÇANAKKALE – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)

EGE

A.KARAHİSAR – 29°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ – 37°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA – 34°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 33°C – Az bulutlu ve açık
BURDUR – 34°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 33°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA – 29°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 28°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 29°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 24°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 35°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 35°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 33°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 34°C – Az bulutlu ve açık
Bilgisayar başında oturan kedi ve köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
YAŞAM
Bilim insanları 'hayvan interneti' çalışmalarını sürdürüyor: Papağanlar 'yakın arkadaşlar' edinmeye başladı'
Dün, 23:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала