Meteoroloji'den 3 kent için sağanak uyarısı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül Pazar günü için hava durumu tahminini paylaştı. Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar yükseliyor. Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselirken diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Sağanak yağışa dikkatSabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇANAKKALE – 28°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – 29°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 26°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutluRüzgar: Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)EGEA.KARAHİSAR – 29°C – Az bulutlu ve açıkDENİZLİ – 37°C – Az bulutlu ve açıkİZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA – 34°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA – 36°C – Az bulutlu ve açıkANTALYA – 33°C – Az bulutlu ve açıkBURDUR – 34°C – Az bulutlu ve açıkHATAY – 33°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUANKARA – 29°C – Az bulutlu ve açıkÇANKIRI – 28°C – Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR – 29°C – Az bulutlu ve açıkKONYA – 29°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBOLU – 27°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 29°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP – 27°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 24°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 28°C – Parçalı ve az bulutluRİZE – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 26°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM – 24°C – Parçalı ve az bulutluKARS – 21°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – 28°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 25°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 35°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP – 35°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 33°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 34°C – Az bulutlu ve açık

