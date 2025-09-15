Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’ndan fena halde sıkılmış durumdalar

Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, bugün 5. celsesi görülecek CHP kurultay davası öncesi gelişmeleri köşesinde değerlendirdi. "Mutlak butlancıların kazanma şansı sıfır"
Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde CHP Kurultay davasını köşesine taşıdı. "Peki ya mutlak butlancılar? Acaba onlar ne diyor?" ifadelerini kullanan Hakan, köşesinde şu analizi kaleme aldı:
Gazeteci Ahmet Hakan, bugün 5. celsesi görülecek CHP kurultay davası öncesi gelişmeleri köşesinde değerlendirdi. "Mutlak butlancıların kazanma şansı sıfır" diyen Hakan "Kılıçdaroğlu'ndan fena halde sıkılmış durumdalar" ifadelerini kullandı.
"Geliyor gelmekte olan / Mutlak butlan geliyor' başlıklı bir sosyal medya paylaşımını inceleyince... Şöyle bir anlatıyla karşılaştım: Kılıçdaroğlu ile Özel’in yarıştığı son kurultayda... Kılıçdaroğlu’na darbe yapıldı. Delege pazarı kuruldu, oylar satın alındı ve parti ele geçirildi. Mutlak butlan çıkacak. Böylece parayla ele geçirdikleri koltuklardan kalkacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinden çalınan makama yeniden gelecek. Anlatı bu. Peki bir şansı var mı bu anlatının?"
“Parayla kurultay satın alındı” tezi, matematiksel olarak kanıtlansa bile... Parti tabanının umurunda olmaz. Çünkü onlar... Zafere susamış durumdalar. Kılıçdaroğlu’ndan fena halde sıkılmış durumdalar. Yeni yönetimi süper benimsemiş durumdalar. İşte tam da bu nedenle... Bugün mutlak butlan kararı çıksa bile... Son tahlilde pek bir şey değişmez. Kısa, orta ve uzun... Mutlak butlancıların yüzü hiçbir vadede gülmez."
