Gürsel Tekin: 'Ne biliyorsanız konuşun' derseniz ben de konuşmak zorunda kalırım

Sputnik Türkiye

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim... 14.09.2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, bugün basın mensuplarına açıklama yaptı.Tekin, "Dün Sayın Genel Başkanımız liderliğinde bir toplantı olacak diye özellikle buraya geldim. Temizlik yaptırdım, yiyecek ve içecek aldırdım misafirlerimize bir kusur yapmayalım diye. Sayın Genel Başkanımızı çok iyi tanıyorum, Genel Başkan'ım da beni çok iyi tanıyor. Benim parti kültürüm genel başkanlara laf yetiştirmeye uygun değil. Ama benim kaçmayacağımı, korkmayacağımı en iyi sayın Genel Başkanımız bilir. Biz polemiklerin dışında bir an önce işimizi yapmak istiyoruz" diye konuştu.Tekin'in konuşmasından dikkat çeken ifadeler:Yarın Ankara'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin de konuşan Tekin, "İnşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz bellidir" ifadelerini kullandı."Sohbet edeceğiz"Tekin, bugünkü planına dair ise "Uzun zamandır görüşmelerimizi erteledik. Bugün eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaş ve yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecekler. Sohbet edeceğiz, konuşacağız" şeklinde konuştu.Tekin, "Öyle şeyler yaptınız ki benim garip ablam sizi referans kabul edip sizi izliyor. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, sahtekarlığınızla ağlattınız ablamı. Çağırın diyorum. Benim garip ablam, teyzem, halam o da izlesin bizi sizin ekranlarınızda. Başka bir şey istemedik sizden. Bir arkadaşlık hukukumuz çerçevesinde diyorum. Bugün bütün televizyonlar 'Aman gelin yayın yapalım' derken ben de size çıkmak istiyorum, bekliyorum. En kısa zamanda, yarın en azından 15'er dakika aklınıza gelebilecek ne varsa sorun" diye konuştu."CHP'yi korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur"İl Başkanlığının çevresinde güvenlik önlemlerinin kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceği bilgisini de veren Tekin, şunları kaydetti:

