SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ankarada-35-buyuklugunde-deprem--1099301534.html
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 20:28’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Kalecik, derinliği ise 8.63... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssü Kalecik'te 8.63 kilometre derinlikte sarsıntının yaşandığını belirtti.Başkentte şiddeti hafif olan deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
20:46 11.09.2025 (güncellendi: 21:04 11.09.2025)
AFAD verilerine göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 20:28’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Kalecik, derinliği ise 8.63 kilometre olarak ölçüldü.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssü Kalecik'te 8.63 kilometre derinlikte sarsıntının yaşandığını belirtti.
Başkentte şiddeti hafif olan deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
