Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 20:28’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Kalecik, derinliği ise 8.63... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T20:46+0300
2025-09-11T20:46+0300
2025-09-11T21:04+0300
son depremler
ankara
kalecik
afad
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssü Kalecik'te 8.63 kilometre derinlikte sarsıntının yaşandığını belirtti.Başkentte şiddeti hafif olan deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
ankara
kalecik
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
20:46 11.09.2025 (güncellendi: 21:04 11.09.2025)
AFAD verilerine göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 20:28’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Kalecik, derinliği ise 8.63 kilometre olarak ölçüldü.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssü Kalecik'te 8.63 kilometre derinlikte sarsıntının yaşandığını belirtti.
Başkentte şiddeti hafif olan deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.