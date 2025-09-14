https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/kremlinden-kirk-suikasti-degerlendirmesi-abd-toplumu-son-derece-kutuplasti-1099357692.html

Kremlin'den Kirk suikastı değerlendirmesi: ABD toplumu son derece kutuplaştı

ABD'yi sarsan Kirk suikastı hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan toplumundaki kutuplaşmanın boyutuna dikkat çekti. 14.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Donald Trump destekçisi olan muhafazakar siyasetçi Charlie Kirk'e düzenlenen suikasta ilişkin yorumunda, Amerikan toplumunun şu anda son derece kutuplaştığını vurguladı.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Bunların münferit olaylar mı yoksa çok daha kötü bir durum olan bir trend mi olduğunu anlamak Amerikan kolluk kuvvetlerinin elinde. Ancak toplumun şu anda aşırı derecede kutuplaşmış olduğu bir gerçek" dedi.ABD'de toplumsal kutuplaşmanın en uç örneklerinin siyasi suikast şeklinde tezahür ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Toplumda gerçekten belirgin bir kutuplaşma var ve bunun en uç tezahürleri bu tür cinayetlere yol açıyor" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.Charlie Kirk kimdir?Turning Point USA kuruluşunun kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı.*Turning Point USA ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu.

