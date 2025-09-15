https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/6-bin-yillik-boga-basli-sunak-bulundu-dini-rituellerde-kullanildigi-ortaya-cikti-1099375676.html

6 bin yıllık 'boğa başlı sunak' bulundu: Dini ritüellerde kullanıldığı ortaya çıktı

Elazığ'da devam eden arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık boğa başlı sunak bulundu. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık 'boğa başlı sunak' bulundu. Sunağın o dönemin inanışına göre dini ritüellerde kesilen adak ya da kurbanların tanrılara sunulmasında kullanıldığı değerlendiriliyor.Güç ve kudreti simgeliyorKültür ve Turizm Bakanlığı ile Elazığ Valiliği destekleriyle sürdürülen kazılarda Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160x130 santimetre ebadında "boğa başlı sunak" ortaya çıkarıldı. Kazı ekibindeki uzmanlar tarafından, güç ve kudreti simgeleyen boğanın betimlendiği, stilize boğa başı formunda tasarlanan sunağın o dönemin inanışına göre dini ritüellerde kesilen adak ya da kurbanların tanrılara sunulmasında kullanıldığı değerlendiriliyor.Elazığ Müze Müdürü Tadım Kalesi ve Höyüğü Kazı Başkanı Ziya Kılınç, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine ışık tutan boğa başlı sunağın gün yüzüne çıkarıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Boğa başlı sunak, genellikle dini ritüeller için kullanılan bir alan. Boğa başına benzediği için bu ismi verdik. Bunlar üzerindeki çalışmalar, incelemeler, yayınlar, geçmiş dönemdeki makaleler incelenecek. Sonra bunun net ismini koyacağız. Ancak bu institu (arkeolojik kazılarda yerinde bozulmaksızın bulunan eser) haldeki sunak tam olarak tamamlanmış ve sergiye konulacak durumda değil. Bunu parça parça müzeye taşımayı, restore etmeyi ve vitrine koymayı hedefliyoruz."Höyükteki kazılar 1932'den beri devam ediyorKılınç, alanda yapılan kazılarda üç kutsal ocak, çok eski tarihlere dayalı, Nahçıvan tipli Karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler ile çeşitli amaçlar için kullanılmış yapı kalıntılarının da gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti. Kazı çalışmalarıyla çok eski medeniyetlerin tarihi ve kültürel değerlerini geleceğe miras bıraktıklarına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

