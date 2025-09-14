Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/zirai-don-olayindan-etkilenen-illerde-16-urun-destek-odemesi-kapsamina-girdi-1099349022.html
Zirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi
Zirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi
Sputnik Türkiye
Zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T11:24+0300
2025-09-14T11:24+0300
ekonomi̇
çiftçi kayıt sistemi
zirai don
don
tarım sigortası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095375090_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a916b5319b49735c98dc7049a0f36eb3.jpg
"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tarsim-duyurdu-don-felaketinde-21-milyar-lira-hasar-tespit-edildi-1096605126.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095375090_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fa2878e54e1dc3e0c9eccdad8934c29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çiftçi kayıt sistemi , zirai don, don, tarım sigortası
çiftçi kayıt sistemi , zirai don, don, tarım sigortası

Zirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi

11:24 14.09.2025
© AA / Harun Reşit YıldıkoZirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi
Zirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AA / Harun Reşit Yıldıko
Abone ol
Zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.
"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.
Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.
Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.
Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.
Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.
zirai don - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
TÜRKİYE
TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
28 Mayıs, 20:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала