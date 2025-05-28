TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ortalama esnaf ömrü 5 yılın altına düştü
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de gidişat federalizme doğru gidiyor gibi gözüküyor’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tarsim-duyurdu-don-felaketinde-21-milyar-lira-hasar-tespit-edildi-1096605126.html
TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
Sputnik Türkiye
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, şubat ve mart aylarını da kapsayan zirai donlar nedeniyle 21 milyar liralık hasar oluştuğunu, bunun 1.11 milyar lirasının... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T20:03+0300
2025-05-28T20:04+0300
türki̇ye
tarsim
don
zirai don
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım orman-i̇ş sendikası
tarım ilacı
tarım yasası
tarım işçisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095375724_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80ae04d8bbd260fa452c343c5aed5534.jpg
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Nisan ayında yaşanan zararı görüşmek üzere toplandı.TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, toplantıda şubat-mart-nisan aylarındaki zirai donlarda toplam 21 milyar TL hasar tespit edildiğini, bunun 1.11 milyar TL’lik kısmının ödendiğini açıkladı. Engürülü, Tarım Bakanı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Don teminatı verilen ürünlerde başlangıç tarihlerinin öne çekilmesi, hasar oranı yüksek bölgelerde yeniden değerlendirme yapılması ve iklim değişikliğine karşı yeni sigorta modelleri geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.Komisyonda en fazla etkilenen ürünlerin sırasıyla üzüm (11 milyar TL), kayısı (3 milyar TL) fındık (2.7 milyar TL) elma (2.1 milyar TL) nektari (913 milyon TL) ve şeftali (552 milyon TL) olduğu ifade edildi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’de saha incelemeleri yapacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/tbmm-komisyonu-duyurdu-zirai-don-odemeleri-ne-zaman--1096500212.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095375724_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69bcb2406cad8cf49653bdb954717da5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarsim, don, zirai don, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, tarım ilacı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), ziraat sigorta aş
tarsim, don, zirai don, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, tarım ilacı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), ziraat sigorta aş

TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi

20:03 28.05.2025 (güncellendi: 20:04 28.05.2025)
© AA / Harun Reşit Yıldıkozirai don
zirai don - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA / Harun Reşit Yıldıko
Abone ol
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, şubat ve mart aylarını da kapsayan zirai donlar nedeniyle 21 milyar liralık hasar oluştuğunu, bunun 1.11 milyar lirasının ödendiğini ve kalan süreçte ödemelerin sürdüğünü açıkladı. Dondan en çok üzüm, kayısı, fındık ve elmanın etkilendiği belirtilirken, yeni sigortacılık modelleri üzerine çalışmalara başlandı.
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Nisan ayında yaşanan zararı görüşmek üzere toplandı.
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, toplantıda şubat-mart-nisan aylarındaki zirai donlarda toplam 21 milyar TL hasar tespit edildiğini, bunun 1.11 milyar TL’lik kısmının ödendiğini açıkladı.
Engürülü, Tarım Bakanı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Don teminatı verilen ürünlerde başlangıç tarihlerinin öne çekilmesi, hasar oranı yüksek bölgelerde yeniden değerlendirme yapılması ve iklim değişikliğine karşı yeni sigorta modelleri geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Komisyonda en fazla etkilenen ürünlerin sırasıyla üzüm (11 milyar TL), kayısı (3 milyar TL) fındık (2.7 milyar TL) elma (2.1 milyar TL) nektari (913 milyon TL) ve şeftali (552 milyon TL) olduğu ifade edildi.
Meclis Araştırma Komisyonu'nun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’de saha incelemeleri yapacağı açıklandı.
zirai don - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
TÜRKİYE
TBMM komisyonu duyurdu: Zirai don ödemeleri ne zaman?
25 Mayıs, 16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала