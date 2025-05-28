https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tarsim-duyurdu-don-felaketinde-21-milyar-lira-hasar-tespit-edildi-1096605126.html
TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
Sputnik Türkiye
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, şubat ve mart aylarını da kapsayan zirai donlar nedeniyle 21 milyar liralık hasar oluştuğunu, bunun 1.11 milyar lirasının... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Nisan ayında yaşanan zararı görüşmek üzere toplandı.TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, toplantıda şubat-mart-nisan aylarındaki zirai donlarda toplam 21 milyar TL hasar tespit edildiğini, bunun 1.11 milyar TL’lik kısmının ödendiğini açıkladı. Engürülü, Tarım Bakanı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Don teminatı verilen ürünlerde başlangıç tarihlerinin öne çekilmesi, hasar oranı yüksek bölgelerde yeniden değerlendirme yapılması ve iklim değişikliğine karşı yeni sigorta modelleri geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.Komisyonda en fazla etkilenen ürünlerin sırasıyla üzüm (11 milyar TL), kayısı (3 milyar TL) fındık (2.7 milyar TL) elma (2.1 milyar TL) nektari (913 milyon TL) ve şeftali (552 milyon TL) olduğu ifade edildi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’de saha incelemeleri yapacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/tbmm-komisyonu-duyurdu-zirai-don-odemeleri-ne-zaman--1096500212.html
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TARSİM duyurdu: Don felaketinde 21 milyar lira hasar tespit edildi
20:03 28.05.2025 (güncellendi: 20:04 28.05.2025)
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, şubat ve mart aylarını da kapsayan zirai donlar nedeniyle 21 milyar liralık hasar oluştuğunu, bunun 1.11 milyar lirasının ödendiğini ve kalan süreçte ödemelerin sürdüğünü açıkladı. Dondan en çok üzüm, kayısı, fındık ve elmanın etkilendiği belirtilirken, yeni sigortacılık modelleri üzerine çalışmalara başlandı.
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Nisan ayında yaşanan zararı görüşmek üzere toplandı.
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, toplantıda şubat-mart-nisan aylarındaki zirai donlarda toplam 21 milyar TL hasar tespit edildiğini, bunun 1.11 milyar TL’lik kısmının ödendiğini açıkladı.
Engürülü, Tarım Bakanı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Don teminatı verilen ürünlerde başlangıç tarihlerinin öne çekilmesi, hasar oranı yüksek bölgelerde yeniden değerlendirme yapılması ve iklim değişikliğine karşı yeni sigorta modelleri geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Komisyonda en fazla etkilenen ürünlerin sırasıyla üzüm (11 milyar TL), kayısı (3 milyar TL) fındık (2.7 milyar TL) elma (2.1 milyar TL) nektari (913 milyon TL) ve şeftali (552 milyon TL) olduğu ifade edildi.
Meclis Araştırma Komisyonu'nun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’de saha incelemeleri yapacağı açıklandı.