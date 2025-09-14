https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/yunan-tekneleri-denize-acildi-kuresel-sumud-filosu-gazzeye-dogru-yola-cikti-1099361261.html

Yunan tekneleri denize açıldı: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'in farklı noktalarından yola çıkıyor. Dün İtalya'nın Katanya kentinden 18 tekne denize... 14.09.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099361015_0:88:3000:1776_1920x0_80_0_0_2880c33a6646156e4a37166b94bf69a2.jpg

İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etmek için kurulan Küresel Sumud Filosu'na Yunan tekneleri de katıldı.İtalya’nın Katanya kentinden 18 tekne dün denize açılırken, bugün Yunanistan’ın Siros Adası’ndan hareket eden tekneler de filoya katıldı. Kısa süre içinde Tunus’tan kalkacak teknelerle birlikte birleşecek olan filonun uluslararası sularda buluşarak Gazze’ye doğru ilerleyeceği açıklandı.Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıyan girişime katılanlar, limanlardan uğurlanırken duygusal anlar yaşandı. Bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamazken, destek için toplanan kalabalık alkışlarla filoya moral verdi.

