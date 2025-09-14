Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/abd-disisleri-bakani-marco-rubio-israilde-aglama-duvarini-ziyaret-etti-1099358026.html
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki günlük ziyaret kapsamında Pazar günü İsrail’e geldi. Rubio, Kudüs’teki Ağlama Duvarı ve çevresindeki kazı alanlarını... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T16:58+0300
2025-09-14T16:58+0300
dünya
abd
marco rubio
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099357855_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_ae10f757e5f0f98745d5fe05c8e6b111.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü İsrail’i ziyaret etti.Rubio, ziyareti öncesinde, geçen hafta Katar’daki Hamas liderlerine yönelik İsrail saldırısının ardından Gazze’de izlenecek yol konusunda İsrailli yetkililerden yanıt almayı hedeflediğini açıkladı. İki günlük ziyaret, BM Genel Kurulu’nda Filistin devleti tanınması tartışmaları öncesinde, giderek izole olan İsrail’e destek mesajı olarak değerlendirildi.Ziyaret sırasında Rubio ve Netanyahu, eşleriyle birlikte Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı ve çevresindeki kazı alanlarını ziyaret etti. Netanyahu, ziyareti 'İsrail-Amerika ittifakının gücüne ve dayanıklılığına bir kanıt' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/israil-ordusu-suriyenin-guneyinde-iki-koye-girdi-1099357581.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099357855_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_464e2c2abca02fbccc5dd575c0a8f047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu
abd, marco rubio, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

16:58 14.09.2025
© AP PhotoMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki günlük ziyaret kapsamında Pazar günü İsrail’e geldi. Rubio, Kudüs’teki Ağlama Duvarı ve çevresindeki kazı alanlarını ziyaret etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü İsrail’i ziyaret etti.
Rubio, ziyareti öncesinde, geçen hafta Katar’daki Hamas liderlerine yönelik İsrail saldırısının ardından Gazze’de izlenecek yol konusunda İsrailli yetkililerden yanıt almayı hedeflediğini açıkladı. İki günlük ziyaret, BM Genel Kurulu’nda Filistin devleti tanınması tartışmaları öncesinde, giderek izole olan İsrail’e destek mesajı olarak değerlendirildi.
Ziyaret sırasında Rubio ve Netanyahu, eşleriyle birlikte Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı ve çevresindeki kazı alanlarını ziyaret etti. Netanyahu, ziyareti 'İsrail-Amerika ittifakının gücüne ve dayanıklılığına bir kanıt' olarak nitelendirdi.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
DÜNYA
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde iki köye girdi
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала