ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki günlük ziyaret kapsamında Pazar günü İsrail’e geldi. Rubio, Kudüs’teki Ağlama Duvarı ve çevresindeki kazı alanlarını... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü İsrail’i ziyaret etti.Rubio, ziyareti öncesinde, geçen hafta Katar’daki Hamas liderlerine yönelik İsrail saldırısının ardından Gazze’de izlenecek yol konusunda İsrailli yetkililerden yanıt almayı hedeflediğini açıkladı. İki günlük ziyaret, BM Genel Kurulu’nda Filistin devleti tanınması tartışmaları öncesinde, giderek izole olan İsrail’e destek mesajı olarak değerlendirildi.Ziyaret sırasında Rubio ve Netanyahu, eşleriyle birlikte Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı ve çevresindeki kazı alanlarını ziyaret etti. Netanyahu, ziyareti 'İsrail-Amerika ittifakının gücüne ve dayanıklılığına bir kanıt' olarak nitelendirdi.

