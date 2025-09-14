Türkiye
Valilik duyurdu: Denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fırtına ve dalga riskine karşı önlem alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle... 14.09.2025
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, halktan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi. Yetkililer, can güvenliği için halkın kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Valilik duyurdu: Denize girmek yasaklandı

14:32 14.09.2025
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fırtına ve dalga riskine karşı önlem alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, halktan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi. Yetkililer, can güvenliği için halkın kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
