Valilik duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, halktan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi. Yetkililer, can güvenliği için halkın kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, halktan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi. Yetkililer, can güvenliği için halkın kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.