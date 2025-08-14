https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/denize-girmek-nerelerde-yasak-rip-akintisi-nedir-1098590272.html

Denize girmek nerelerde yasak? Rip akıntısı nedir?

Denize girmek nerelerde yasak? Rip akıntısı nedir?

Sputnik Türkiye

İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli’nin bazı bölgelerinde, yüksek dalga boyu, şiddetli rüzgar ve rip akıntısı riski nedeniyle belirli tarihler arasında... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T14:06+0300

2025-08-14T14:06+0300

2025-08-14T14:06+0300

türki̇ye

deniz

i̇stanbul

tekirdağ

sakarya

tekirdağ valiliği

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098590417_0:30:556:342_1920x0_80_0_0_baacf517f892770bda584df92abf781d.jpg

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı bulunan plajlarda 14-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı. Kararın, yüksek dalga boyu ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle alındığı açıklandı.Tekirdağ’da 4 i̇lçede yasakTekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 14-15-16 Ağustos, Saray ilçesinde ise 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak alındı.Sakarya’da 3 i̇lçede kırmızı bayrakSakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13-17 Ağustos tarihlerinde rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle kırmızı bayrak uygulaması başlatacak.Kırklareli Vize’de 4 gün yasakKırklareli’nin Vize ilçesinde, 12-15 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.Rip akıntısı nedir?Rip akıntısı, sığ kıyılarda kıyıdan açığa doğru hızlıca akan, kısa süreli fakat güçlü bir akıntı türüdür. Çeken akıntı olarak da bilinir. Genişliği 8-30 metre, uzunluğu 70-300 metre arasında değişir ve 40 saniye ile 3 dakika arasında sürer. Açığa sürükleme riski yüksek olduğundan yüzücüler için hayati tehlike taşır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/hataydaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1115-kisi-tahliye-edildi-1098585302.html

türki̇ye

i̇stanbul

tekirdağ

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz, i̇stanbul, tekirdağ, sakarya, tekirdağ valiliği, meteoroloji genel müdürlüğü