Denize girmek nerelerde yasak? Rip akıntısı nedir?
Denize girmek nerelerde yasak? Rip akıntısı nedir?
14.08.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098590417_0:30:556:342_1920x0_80_0_0_baacf517f892770bda584df92abf781d.jpg
Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı bulunan plajlarda 14-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı. Kararın, yüksek dalga boyu ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle alındığı açıklandı.Tekirdağ’da 4 i̇lçede yasakTekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 14-15-16 Ağustos, Saray ilçesinde ise 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak alındı.Sakarya’da 3 i̇lçede kırmızı bayrakSakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13-17 Ağustos tarihlerinde rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle kırmızı bayrak uygulaması başlatacak.Kırklareli Vize’de 4 gün yasakKırklareli’nin Vize ilçesinde, 12-15 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.Rip akıntısı nedir?Rip akıntısı, sığ kıyılarda kıyıdan açığa doğru hızlıca akan, kısa süreli fakat güçlü bir akıntı türüdür. Çeken akıntı olarak da bilinir. Genişliği 8-30 metre, uzunluğu 70-300 metre arasında değişir ve 40 saniye ile 3 dakika arasında sürer. Açığa sürükleme riski yüksek olduğundan yüzücüler için hayati tehlike taşır.
İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli’nin bazı bölgelerinde, yüksek dalga boyu, şiddetli rüzgar ve rip akıntısı riski nedeniyle belirli tarihler arasında denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, valilik ve belediyeler, can güvenliği için vatandaşlara sahillere girmeme çağrısı yaptı.
