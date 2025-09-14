Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/umit-ozdag-hukukun-ve-demokrasinin-yaninda-olmaya-devam-edecegiz-1099356204.html
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir araya geldi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T15:27+0300
2025-09-14T15:27+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
zafer partisi
ümit özdağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099355580_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c56666ca384b79865f5438f34b4944bc.jpg
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak basın toplantısı düzenledi.Özdağ'ın partisine dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirten Özel, Özdağ'a teşekkürlerini iletti.CHP Genel Başkanı Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta, 'AK Parti'ye katılırsanız, operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını, ondan önce de toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz" diye konuştu.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz

15:27 14.09.2025
© AA / Didem Mente
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
© AA / Didem Mente
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak basın toplantısı düzenledi.
Özdağ'ın partisine dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirten Özel, Özdağ'a teşekkürlerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.
© AA / Didem MenteÜmit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
© AA / Didem Mente
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta, 'AK Parti'ye katılırsanız, operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını, ondan önce de toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz" diye konuştu.
© AA / Didem MenteÜmit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
© AA / Didem Mente
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
"Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz."
