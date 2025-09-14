Ümit Özdağ: Hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak basın toplantısı düzenledi.
Özdağ'ın partisine dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirten Özel, Özdağ'a teşekkürlerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta, 'AK Parti'ye katılırsanız, operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını, ondan önce de toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz" diye konuştu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
"Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz."