Türkiye’den kritik adım: Yerli nükleer reaktör geliştirme süreci başlatıldı
Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı'nı başlattı.Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çağrıyla enerji güvenliğimizi güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörlerini, Türk sanayisinin üretim yetkinlikleriyle ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısına başvuruların 31 Aralık 2025’e kadar rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
2025
Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı'nı başlattı.
Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çağrıyla enerji güvenliğimizi güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörlerini, Türk sanayisinin üretim yetkinlikleriyle ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısına başvuruların 31 Aralık 2025’e kadar rip.sanayi.gov.tr
adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.