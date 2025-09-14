Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/turkiyeden-kritik-adim-yerli-nukleer-reaktor-gelistirme-sureci-baslatildi-1099359889.html
Türkiye'den kritik adım: Yerli nükleer reaktör geliştirme süreci başlatıldı
Türkiye’den kritik adım: Yerli nükleer reaktör geliştirme süreci başlatıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerji alanında yeni bir adım attığını belirterek 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi... 14.09.2025
2025-09-14T20:06+0300
2025-09-14T20:06+0300
Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı'nı başlattı.Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çağrıyla enerji güvenliğimizi güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörlerini, Türk sanayisinin üretim yetkinlikleriyle ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısına başvuruların 31 Aralık 2025’e kadar rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
türki̇ye
türkiye, nükleer, reaktör, nükleer reaktör, reaktör, enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, nükleer enerji, yenilenebilir enerji

20:06 14.09.2025
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin nükleer enerji alanında yeni bir adım attığını belirterek 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'nı duyurdu.
Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı'nı başlattı.
Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çağrıyla enerji güvenliğimizi güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörlerini, Türk sanayisinin üretim yetkinlikleriyle ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısına başvuruların 31 Aralık 2025’e kadar rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
