Trabzonspor'un efsane futbolcusunun oğlu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Antalya’da restoran işletmecisi Haluk Altın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki restoranda meydana geldi. Restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B., işletmeci Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra geri dönerek Altın’a tabancayla ateş etti.Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Haluk Altın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ceyhun B., gözaltına alındı. Şüphelinin, restorana alınmayınca sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.Haluk Altın’ın, Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor formaları giymiş eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu bildirildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Trabzonspor'un eski futbolcusu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu ve restoran işletmecisi Haluk Altın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Antalya’da restoran işletmecisi Haluk Altın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki restoranda meydana geldi. Restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B., işletmeci Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra geri dönerek Altın’a tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Haluk Altın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ceyhun B., gözaltına alındı. Şüphelinin, restorana alınmayınca sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Haluk Altın’ın, Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor formaları giymiş eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu bildirildi.
