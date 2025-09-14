https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/trabzonsporun-efsane-futbolcusunun-oglu-silahli-saldirida-yasamini-yitirdi-1099358721.html

Trabzonspor'un efsane futbolcusunun oğlu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un efsane futbolcusunun oğlu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Trabzonspor'un eski futbolcusu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu ve restoran işletmecisi Haluk Altın, silahlı saldırı sonucu hayatını... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-14T18:23+0300

2025-09-14T18:23+0300

2025-09-14T18:23+0300

türki̇ye

trabzonspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

cinayet

cinayet masası

antalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099358547_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2fe38291e6691a549b79f2332ac8e89b.jpg

Antalya’da restoran işletmecisi Haluk Altın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki restoranda meydana geldi. Restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B., işletmeci Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra geri dönerek Altın’a tabancayla ateş etti.Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Haluk Altın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ceyhun B., gözaltına alındı. Şüphelinin, restorana alınmayınca sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.Haluk Altın’ın, Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor formaları giymiş eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trabzonda-sinem-somun-cinayeti-protesto-edildi-1098355720.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, cinayet, cinayet masası, antalya