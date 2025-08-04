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Trabzon’da Sinem Somun cinayeti protesto edildi
Trabzon’da Sinem Somun cinayeti protesto edildi
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Somun anısına 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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Trabzon'da eşi tarafından öldürülen Sinem Somun için 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' düzenlendi.Yürüyüşe Sinem Somun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi isimlerle, bölge halkı katılım gösterdi. Ayrıca İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de yürüyüşte yer aldı.Sinem Somun cinayetiTrabzon'da gerçekleşen olayda Sinem Somun’un eşi Ali Eren Somun boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, görevli bekçi E.E.’yi kasığından yaralamıştı. Kaçan şüpheli Sinop’ta yakalanarak tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ayse-tokyaz-cinayetinde-yeni-gelisme-4-polis-2-site-gorevlisi-gozaltina-alindi-1098144863.html
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Trabzon’da Sinem Somun cinayeti protesto edildi

23:49 04.08.2025
© AA / Enes SansarSinem Somun annesi ve Yasemin Minguzzi
Sinem Somun annesi ve Yasemin Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA / Enes Sansar
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Somun anısına 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki yürüyüşe geniş katılım sağlanırken, Kadıköy'de öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de gösteriye destek verdi.
Trabzon'da eşi tarafından öldürülen Sinem Somun için 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' düzenlendi.
Yürüyüşe Sinem Somun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi isimlerle, bölge halkı katılım gösterdi. Ayrıca İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de yürüyüşte yer aldı.

Sinem Somun cinayeti

Trabzon'da gerçekleşen olayda Sinem Somun’un eşi Ali Eren Somun boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, görevli bekçi E.E.’yi kasığından yaralamıştı. Kaçan şüpheli Sinop’ta yakalanarak tutuklanmıştı.
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