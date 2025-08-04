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Trabzon’da Sinem Somun cinayeti protesto edildi

Trabzon’da Sinem Somun cinayeti protesto edildi

Sputnik Türkiye

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Somun anısına 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T23:49+0300

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Trabzon'da eşi tarafından öldürülen Sinem Somun için 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' düzenlendi.Yürüyüşe Sinem Somun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi isimlerle, bölge halkı katılım gösterdi. Ayrıca İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de yürüyüşte yer aldı.Sinem Somun cinayetiTrabzon'da gerçekleşen olayda Sinem Somun’un eşi Ali Eren Somun boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, görevli bekçi E.E.’yi kasığından yaralamıştı. Kaçan şüpheli Sinop’ta yakalanarak tutuklanmıştı.

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trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri