Rusya: Polonya, İHA saldırısı iddiaları hakkında istişarelere hazır değil
Rusya: Polonya, İHA saldırısı iddiaları hakkında istişarelere hazır değil
Rusya'nın Polonya'ya İHA saldırısı düzenlediğine dair iddiaların yankıları sürerken Rus diplomat Ulyanov'dan konuya ilişkin açıklama geldi. 14.09.2025
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Polonya'nın İHA saldırısı iddiaları hakkında Rusya'yla istişarelere hazır olmadığını gördüklerini söyledi.Polonya'nın tutumu hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Ulyanov, "Rusya Savunma Bakanlığı istişarelerde bulunmayı önerdi, ancak Polonya Savunma Bakanlığı buna hazır değil. Bu, Polonya tarafının açıklığa kavuşturmak istemediği bir provokasyon veya yanlış anlama gibi görünüyor" dedi.Ulyanov, iddialarla ilgili hiçbir ayrıntı bulunmamasına rağmen Varşova'nın Rusya'nın Polonya'daki istikrarı bozmak istediğini öne sürmeye devam ettiğinin altını çizdi.Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair iddiaları reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazırız" mesajını göndermişti.Bakanlık, Ukrayna'daki savunma sanayi tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığının da altını çizmişti.
Rusya: Polonya, İHA saldırısı iddiaları hakkında istişarelere hazır değil

12:51 14.09.2025 (güncellendi: 12:56 14.09.2025)
Rusya'nın Polonya'ya İHA saldırısı düzenlediğine dair iddiaların yankıları sürerken Rus diplomat Ulyanov'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Polonya'nın İHA saldırısı iddiaları hakkında Rusya'yla istişarelere hazır olmadığını gördüklerini söyledi.

Polonya'nın tutumu hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Ulyanov, "Rusya Savunma Bakanlığı istişarelerde bulunmayı önerdi, ancak Polonya Savunma Bakanlığı buna hazır değil. Bu, Polonya tarafının açıklığa kavuşturmak istemediği bir provokasyon veya yanlış anlama gibi görünüyor" dedi.

Ulyanov, iddialarla ilgili hiçbir ayrıntı bulunmamasına rağmen Varşova'nın Rusya'nın Polonya'daki istikrarı bozmak istediğini öne sürmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair iddiaları reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazırız" mesajını göndermişti.

Bakanlık, Ukrayna'daki savunma sanayi tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığının da altını çizmişti.
