Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı
15:17 10.09.2025 (güncellendi: 15:47 10.09.2025)
© AP Photo / Rafal NiedzielskiPolice and Military Police secure parts of a damaged UAV shot down by Polish authorities lie at a site in Wohyn, Poland, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Rafal Niedzielski)
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt verdiği açıklamada, "Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere hedefler planlanmadı" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi. Polonya topraklarındaki tesislerin vurulması planlanmadı" ifadelerini kullandı.
'Poloya Savunma Bakanlığı'yla istişarelere hazırız'
📍Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında öne çıkanlar:
🟠 Polonya sınırının geçildiği iddia edilen bombardımanda kullanılan Rus İHA'larının azami menzili 700 km'yi geçmiyor
🟠 Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır
🟠 Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır
