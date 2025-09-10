Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusya-savunma-bakanligindan-polonyanin-iddialarina-yanit-1099262835.html
Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı
Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı
Sputnik Türkiye
Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T15:17+0300
2025-09-10T15:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
varşova
polonya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099264132_0:89:1704:1048_1920x0_80_0_0_ab479953c77a40871b8620dd1b65ff8a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt verdiği açıklamada, "Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere hedefler planlanmadı" ifadelerini kullandı.Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi. Polonya topraklarındaki tesislerin vurulması planlanmadı" ifadelerini kullandı.'Poloya Savunma Bakanlığı'yla istişarelere hazırız'📍Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında öne çıkanlar:🟠 Polonya sınırının geçildiği iddia edilen bombardımanda kullanılan Rus İHA'larının azami menzili 700 km'yi geçmiyor🟠 Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır🟠 Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdi🟠 Bu işletmelerde Ukrayna ordusu için zırhlı araçlar, hava araçları, motorlar ve İHA'lar üretiliyor ve onarılıyordu🟠 Bombardımanda uzun menzilli İHA'ların üretildiği Lviv Zırhlı Araç Fabrikası ve Lviv Uçak Tamir Fabrikası vuruldu🟠 Bombardımanın hedeflerine ulaşıldı ve belirlenen tüm hedefler imha edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kremlinden-polonya-basbakani-tuskun-iha-suclamalarina-yanit-tek-bir-delil-bile-sunmuyorlar-1099261680.html
varşova
polonya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099264132_95:0:1610:1136_1920x0_80_0_0_ad6292a0c26eb634d33e54dd63db0746.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
varşova, polonya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya
varşova, polonya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya

Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı

15:17 10.09.2025 (güncellendi: 15:47 10.09.2025)
© AP Photo / Rafal NiedzielskiPolice and Military Police secure parts of a damaged UAV shot down by Polish authorities lie at a site in Wohyn, Poland, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Rafal Niedzielski)
Police and Military Police secure parts of a damaged UAV shot down by Polish authorities lie at a site in Wohyn, Poland, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Rafal Niedzielski) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Abone ol
Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt verdiği açıklamada, "Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere hedefler planlanmadı" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi. Polonya topraklarındaki tesislerin vurulması planlanmadı" ifadelerini kullandı.

'Poloya Savunma Bakanlığı'yla istişarelere hazırız'

📍Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında öne çıkanlar:
🟠 Polonya sınırının geçildiği iddia edilen bombardımanda kullanılan Rus İHA'larının azami menzili 700 km'yi geçmiyor

🟠 Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır

🟠 Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdi

🟠 Bu işletmelerde Ukrayna ordusu için zırhlı araçlar, hava araçları, motorlar ve İHA'lar üretiliyor ve onarılıyordu

🟠 Bombardımanda uzun menzilli İHA'ların üretildiği Lviv Zırhlı Araç Fabrikası ve Lviv Uçak Tamir Fabrikası vuruldu

🟠 Bombardımanın hedeflerine ulaşıldı ve belirlenen tüm hedefler imha edildi
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’
14:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала