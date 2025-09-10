https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusya-savunma-bakanligindan-polonyanin-iddialarina-yanit-1099262835.html

Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı

Sputnik Türkiye

Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt verdiği açıklamada, "Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere hedefler planlanmadı" ifadelerini kullandı.Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler imha edildi. Polonya topraklarındaki tesislerin vurulması planlanmadı" ifadelerini kullandı.'Poloya Savunma Bakanlığı'yla istişarelere hazırız'📍Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında öne çıkanlar:🟠 Polonya sınırının geçildiği iddia edilen bombardımanda kullanılan Rus İHA'larının azami menzili 700 km'yi geçmiyor🟠 Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır🟠 Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın İvano-Frankovsk, Hmelnitsı ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsa ve Lviv kentlerindeki savunma sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara, hava, ve deniz bazlı silahların yanı sıra SİHA'larla bombardıman gerçekleştirdi🟠 Bu işletmelerde Ukrayna ordusu için zırhlı araçlar, hava araçları, motorlar ve İHA'lar üretiliyor ve onarılıyordu🟠 Bombardımanda uzun menzilli İHA'ların üretildiği Lviv Zırhlı Araç Fabrikası ve Lviv Uçak Tamir Fabrikası vuruldu🟠 Bombardımanın hedeflerine ulaşıldı ve belirlenen tüm hedefler imha edildi

