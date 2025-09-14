https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/rusya-bir-glonass-navigasyon-uydusunu-daha-yorungeye-yerlestirdi-1099345761.html
Rusya, bir GLONASS navigasyon uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi
Rusya, bir GLONASS navigasyon uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi
Rusya, 13 Eylül 2025’te GLONASS navigasyon sistemine ait yeni bir uyduyu yörüngeye fırlattı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, son iki günde iki başarılı uzay fırlatması gerçekleştirdiklerini belirtti.Bakanov, “Son iki günde iki uzay operasyonu gerçekleştirdik. Biri Baykonur'dan, biri Plesetsk'ten, ikisi de başarılı oldu. Dün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) ihtiyaçlarını sağlamak üzere bir kargo gemisini yörüngeye fırlattık, bu gece ise GLONASS navigasyon uydusunu yörüngeye gönderdik” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Eylül sabahı Plesetsk Kozmodromu’ndan Soyuz-2.1b roketiyle gerçekleştirilen fırlatmada, GLONASS uydusunun yanı sıra ‘Mojayets-6’ adlı bir eğitim-araştırma uydusunun da başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini duyurmuştu.GLONASS, GPS'e alternatif bir navigasyon sistemi olarak Rusya tarafından geliştiriliyor ve sivil-askeri amaçlarla kullanılıyor. Sistemin, küresel kapsama ve doğruluk açısından daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
Rusya, 13 Eylül 2025’te GLONASS navigasyon sistemine ait yeni bir uyduyu yörüngeye fırlattı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, son iki günde iki başarılı uzay fırlatması gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakanov, “Son iki günde iki uzay operasyonu gerçekleştirdik. Biri Baykonur'dan, biri Plesetsk'ten, ikisi de başarılı oldu. Dün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) ihtiyaçlarını sağlamak üzere bir kargo gemisini yörüngeye fırlattık, bu gece ise GLONASS navigasyon uydusunu yörüngeye gönderdik” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Eylül sabahı Plesetsk Kozmodromu’ndan Soyuz-2.1b roketiyle gerçekleştirilen fırlatmada, GLONASS uydusunun yanı sıra ‘Mojayets-6’ adlı bir eğitim-araştırma uydusunun da başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini duyurmuştu.
GLONASS, GPS'e alternatif bir navigasyon sistemi olarak Rusya tarafından geliştiriliyor ve sivil-askeri amaçlarla kullanılıyor. Sistemin, küresel kapsama ve doğruluk açısından daha da geliştirilmesi hedefleniyor.