https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/rusya-bir-glonass-navigasyon-uydusunu-daha-yorungeye-yerlestirdi-1099345761.html

Rusya, bir GLONASS navigasyon uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi

Rusya, bir GLONASS navigasyon uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi

Sputnik Türkiye

Roscosmos, Plesetsk Kozmodromu'ndan gerçekleştirilen başarılı bir fırlatmayla GLONASS navigasyon uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Fırlatma, Rusya'nın uzay... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-14T00:35+0300

2025-09-14T00:35+0300

2025-09-14T00:32+0300

dünya

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

glonass

gps

rusya

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

baykanur

plesetsk uzay üssü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103389/27/1033892721_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8ae492aa7e9da4a215b56ef8dbee760b.jpg

Rusya, 13 Eylül 2025’te GLONASS navigasyon sistemine ait yeni bir uyduyu yörüngeye fırlattı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, son iki günde iki başarılı uzay fırlatması gerçekleştirdiklerini belirtti.Bakanov, “Son iki günde iki uzay operasyonu gerçekleştirdik. Biri Baykonur'dan, biri Plesetsk'ten, ikisi de başarılı oldu. Dün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) ihtiyaçlarını sağlamak üzere bir kargo gemisini yörüngeye fırlattık, bu gece ise GLONASS navigasyon uydusunu yörüngeye gönderdik” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Eylül sabahı Plesetsk Kozmodromu’ndan Soyuz-2.1b roketiyle gerçekleştirilen fırlatmada, GLONASS uydusunun yanı sıra ‘Mojayets-6’ adlı bir eğitim-araştırma uydusunun da başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini duyurmuştu.GLONASS, GPS'e alternatif bir navigasyon sistemi olarak Rusya tarafından geliştiriliyor ve sivil-askeri amaçlarla kullanılıyor. Sistemin, küresel kapsama ve doğruluk açısından daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusya-16-ulke-ve-antarktikaya-30-glonass-istasyonu-kurmayi-planliyor-1097755298.html

rusya

baykanur

plesetsk uzay üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya federal uzay ajansı (roscosmos), glonass, gps, rusya, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), baykanur, plesetsk uzay üssü