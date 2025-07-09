https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusya-16-ulke-ve-antarktikaya-30-glonass-istasyonu-kurmayi-planliyor-1097755298.html
Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor
Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planladığı bildirildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T21:54+0300
2025-07-09T21:54+0300
2025-07-09T21:52+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
glonass
antarktika
venezüella
dünya
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'da 30 GLONASS yer istasyonu kurmayı planladığı belirtildi.Açıklamada, "16 devlet ve Antarktika'da toplam 30 istasyonun açılması planlanıyor" denildi.GLONASS uydu navigasyon sisteminin bir ölçüm istasyonu geçen cuma günü Venezüella'da faaliyete geçmişti.Venezüella'daki istasyon, Dünya'nın batı yarımküresinin ekvatoral bölgesindeki GLONASS sisteminin uzay araçlarının durumunun izlenmesini mümkün kılacak, tüketici konumlandırmasının doğruluğunu artıracak ve kapsama alanında yüzde 3.11'lik bir artış sağlayacak.
rusya
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rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), glonass, antarktika, venezüella, dünya
rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), glonass, antarktika, venezüella, dünya
Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor
Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planladığı bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'da 30 GLONASS yer istasyonu kurmayı planladığı belirtildi.
Açıklamada, "16 devlet ve Antarktika'da toplam 30 istasyonun açılması planlanıyor" denildi.
GLONASS uydu navigasyon sisteminin bir ölçüm istasyonu geçen cuma günü Venezüella'da faaliyete geçmişti.
Venezüella'daki istasyon, Dünya'nın batı yarımküresinin ekvatoral bölgesindeki GLONASS sisteminin uzay araçlarının durumunun izlenmesini mümkün kılacak, tüketici konumlandırmasının doğruluğunu artıracak ve kapsama alanında yüzde 3.11'lik bir artış sağlayacak.