Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusya-16-ulke-ve-antarktikaya-30-glonass-istasyonu-kurmayi-planliyor-1097755298.html
Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor
Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planladığı bildirildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T21:54+0300
2025-07-09T21:52+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
glonass
antarktika
venezüella
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_0:28:892:530_1920x0_80_0_0_132a0d6cfaec2c657b84c085b9961aa3.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'da 30 GLONASS yer istasyonu kurmayı planladığı belirtildi.Açıklamada, "16 devlet ve Antarktika'da toplam 30 istasyonun açılması planlanıyor" denildi.GLONASS uydu navigasyon sisteminin bir ölçüm istasyonu geçen cuma günü Venezüella'da faaliyete geçmişti.Venezüella'daki istasyon, Dünya'nın batı yarımküresinin ekvatoral bölgesindeki GLONASS sisteminin uzay araçlarının durumunun izlenmesini mümkün kılacak, tüketici konumlandırmasının doğruluğunu artıracak ve kapsama alanında yüzde 3.11'lik bir artış sağlayacak.
rusya
antarktika
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_76:0:817:556_1920x0_80_0_0_8edcdf5e565d783150d82bd1d9787787.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), glonass, antarktika, venezüella, dünya
rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), glonass, antarktika, venezüella, dünya

Rusya 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planlıyor

21:54 09.07.2025
© İHA / İHA-AW073498uydu dünya
uydu dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© İHA / İHA-AW073498
Abone ol
Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'ya 30 GLONASS istasyonu kurmayı planladığı bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın 16 ülke ve Antarktika'da 30 GLONASS yer istasyonu kurmayı planladığı belirtildi.
Açıklamada, "16 devlet ve Antarktika'da toplam 30 istasyonun açılması planlanıyor" denildi.
GLONASS uydu navigasyon sisteminin bir ölçüm istasyonu geçen cuma günü Venezüella'da faaliyete geçmişti.
Venezüella'daki istasyon, Dünya'nın batı yarımküresinin ekvatoral bölgesindeki GLONASS sisteminin uzay araçlarının durumunun izlenmesini mümkün kılacak, tüketici konumlandırmasının doğruluğunu artıracak ve kapsama alanında yüzde 3.11'lik bir artış sağlayacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала