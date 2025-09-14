https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/otoyolda-mahsur-kalan-kediyi-kurtarmak-istedi-emniyet-seridindeki-arac-carpti-1099355037.html

Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı

İstanbul, Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇stanbul

avcılar

kedi

kedi videosu

TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.

