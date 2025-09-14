Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/otoyolda-mahsur-kalan-kediyi-kurtarmak-istedi-emniyet-seridindeki-arac-carpti-1099355037.html
Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı
Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı
İstanbul, Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla... 14.09.2025
türki̇ye
i̇stanbul
avcılar
kedi
kedi videosu
TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/denizlide-maden-ocaginda-gocuk-2-isciyi-kurtarma-calismalari-suruyor-1099336989.html
türki̇ye
i̇stanbul
avcılar
2025
SON HABERLER
14:30 14.09.2025
İstanbul, Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla kaydedildi.
TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.
Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.
Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.
Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.
Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.
maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
TÜRKİYE
Denizli’de maden ocağında göçük: 2 i̇şçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Dün, 13:24
