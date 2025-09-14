https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/otoyolda-mahsur-kalan-kediyi-kurtarmak-istedi-emniyet-seridindeki-arac-carpti-1099355037.html
Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı
Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T14:30+0300
2025-09-14T14:30+0300
2025-09-14T14:30+0300
türki̇ye
i̇stanbul
avcılar
kedi
kedi videosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099354542_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a11d596da2ad18d1de84ad3af69dd0a4.png
TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/denizlide-maden-ocaginda-gocuk-2-isciyi-kurtarma-calismalari-suruyor-1099336989.html
türki̇ye
i̇stanbul
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099354542_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fe02b25cf7ab37ebe23302624f515d9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, avcılar, kedi, kedi videosu
i̇stanbul, avcılar, kedi, kedi videosu
Otoyolda mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi: Emniyet şeridindeki araç çarptı
İstanbul, Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla kaydedildi.
TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.
Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.
Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.
Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.
Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.