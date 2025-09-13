Türkiye
Denizli’de maden ocağında göçük: 2 i̇şçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Denizli’de maden ocağında göçük: 2 i̇şçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde meydana gelen maden göçüğünde işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran mahsur kaldı. AFAD, UMKE, jandarma...
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyorAFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri işçileri kurtarmak için seferber oldu. Ayrıca maden işçilerinin de destek verdiği çalışmalarda, mahsur kalan işçilerin sağlık durumlarının kötüye gitmediği açıklandı.Kaymakam’dan açıklamaAcıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, işçilerle iletişimin sürdüğünü belirterek, “Bir işçimiz diz altına, diğer işçimiz ise beline kadar gömülü. Ekiplerimiz malzemeleri temizlediğinde kısa sürede kurtarmayı umut ediyoruz” dedi.Soruşturma başlatıldıOlayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakam Cankaloğlu, göçükle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, işçilerin sağ salim kurtarılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.Olayın GeçmişiGöçük, dün Karaismailler Mahallesi’ndeki maden ocağında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Denizli’de maden ocağında göçük: 2 i̇şçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

13:24 13.09.2025 (güncellendi: 13:25 13.09.2025)
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde meydana gelen maden göçüğünde işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran mahsur kaldı. AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri işçileri kurtarmak için seferber oldu. Ayrıca maden işçilerinin de destek verdiği çalışmalarda, mahsur kalan işçilerin sağlık durumlarının kötüye gitmediği açıklandı.

Kaymakam’dan açıklama

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, işçilerle iletişimin sürdüğünü belirterek, “Bir işçimiz diz altına, diğer işçimiz ise beline kadar gömülü. Ekiplerimiz malzemeleri temizlediğinde kısa sürede kurtarmayı umut ediyoruz” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakam Cankaloğlu, göçükle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, işçilerin sağ salim kurtarılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Olayın Geçmişi

Göçük, dün Karaismailler Mahallesi’ndeki maden ocağında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
