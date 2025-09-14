https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/muhalif-lider-sordan-cumhurbaskani-sanduya-suclama-fasizmin-yeniden-canlanmasina-katki-sunuyor-1099359730.html
Muhalif lider Şor’dan Cumhurbaşkanı Sandu’ya suçlama: Faşizmin yeniden canlanmasına katkı sunuyor
Muhalif lider Şor’dan Cumhurbaşkanı Sandu’ya suçlama: Faşizmin yeniden canlanmasına katkı sunuyor
Moldova’da muhalif lider Şor, Cumhurbaşkanı Sandu'nun eylemleri ile ülkede faşizmin yeniden canlanmasına katkı sunduğunu belirtti. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin eylemleriyle ülkede faşizmin yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.Şor, “Bugün Sandu rejiminin, Eylem ve Dayanışma Partisi'nin çabalarıyla faşizmin yeniden canlandırıldığını görmek çok acı verici. Moldova'nın dört bir yanında Rumen işgalcilerin anıtları açılıyor, kimliği belirsiz kişiler gamalı haç çiziyor, anıtlara saygısızlık ediyor, polis herhangi bir eylemde bulunmuyor. Aziz Georgiy Kurdelesi takmamız yasak” ifadelerini kullandı.Yetkililerin (İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası yanlısı Mareşal, Başbakan) Ion Antonescu'ya açıkça sempati duyduğuna ve Nazi suçlularını aklayan bir tarih ders kitabını tanıttıklarına dikkat çeken Şor, şöyle devam etti:
Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin eylemleriyle ülkede faşizmin yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
Şor, “Bugün Sandu rejiminin, Eylem ve Dayanışma Partisi'nin çabalarıyla faşizmin yeniden canlandırıldığını görmek çok acı verici. Moldova'nın dört bir yanında Rumen işgalcilerin anıtları açılıyor, kimliği belirsiz kişiler gamalı haç çiziyor, anıtlara saygısızlık ediyor, polis herhangi bir eylemde bulunmuyor. Aziz Georgiy Kurdelesi takmamız yasak” ifadelerini kullandı.
Yetkililerin (İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası yanlısı Mareşal, Başbakan) Ion Antonescu'ya açıkça sempati duyduğuna ve Nazi suçlularını aklayan bir tarih ders kitabını tanıttıklarına dikkat çeken Şor, şöyle devam etti:
Savaşın dehşetinin her ailede hala hatırlandığı bir ülkede bu insanlar iktidarda kalabilir mi? Bizim kutsal görevimiz, savaş ve bize bugünü yaşatan insanlar ile ilgili gerçeği korumaktır. Atalarımıza ve geçmişimize, Anavatanımızın tarihine saygı göstermektir. Yetkililerin faşizm tohumları ekmesine izin vermemek, bunun nereye varacağını hatırlamaktır.