Sivil toplum kuruluşundan Moldova raporu: 'İktidar, en fazla idari kaynak suistimali yapan parti'
Sivil toplum kuruluşu Promo-Lex’in yayımladığı raporda yer alan bilgilerde, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin, seçimler öncesinde en fazla... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
dünya
moldova
pas
Moldova'daki sivil toplum kuruluşu Promo-Lex’in yayımladığı raporda yer alan bilgilerde, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS), yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde kamu kaynaklarını siyasi amaçlarla kullandığı iddia edildi. Rapor, 22 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasındaki gözlemlere dayanıyor.Rapora göre, seçim süreci boyunca en az 40 kamu kaynağı kullanımı vakası tespit edilirken bunların 30’u doğrudan PDS ile ilişkilendirildi. Bu vakalar arasında devlet görevlilerinin mesai saatleri içinde seçimle bağlantılı etkinliklere katılması ve yerel yönetim temsilcilerinin parti faaliyetlerine dahil olması yer aldı.PDS’ye bağlı bazı bakan adaylarının resmi ziyaretler sırasında parti tanıtımı yaptığı, bu durumun ise seçim sürecinin adil işleyişini ve devlet ile siyasi parti yapılarının ayrımını etkileyebileceği ifade edildi.Erken başlayan propaganda faaliyetleriRaporda ayrıca seçim kampanyasının resmî olarak 29 Ağustos’ta başlamasına rağmen, birçok siyasi aktörün propaganda faaliyetlerine daha erken başladığı belirtildi. 22 Temmuz– 27 Ağustos tarihleri arasında en az 2 bin 339 propaganda etkinliği kaydedildi. Bu etkinliklerin çoğu bilgi materyali dağıtımı, açık hava reklamları ve seçmen buluşmaları şeklinde gerçekleşti.Söz konusu etkinliklerin büyük bölümünün “Vatansever Seçim Bloğu” ile PDS tarafından organize edildiği ifade edildi.
moldova
