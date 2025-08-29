https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/sivil-toplum-kurulusundan-moldova-raporu-iktidar-en-fazla-idari-kaynak-suistimali-yapan-parti-1098925583.html

Sivil toplum kuruluşundan Moldova raporu: 'İktidar, en fazla idari kaynak suistimali yapan parti'

Sivil toplum kuruluşundan Moldova raporu: 'İktidar, en fazla idari kaynak suistimali yapan parti'

Sputnik Türkiye

Sivil toplum kuruluşu Promo-Lex’in yayımladığı raporda yer alan bilgilerde, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin, seçimler öncesinde en fazla... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T17:05+0300

2025-08-29T17:05+0300

2025-08-29T17:05+0300

dünya

moldova

pas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097466476_0:61:1179:724_1920x0_80_0_0_7a8ee6f0ac9df722fca305fbd4a19a39.png

Moldova'daki sivil toplum kuruluşu Promo-Lex’in yayımladığı raporda yer alan bilgilerde, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS), yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde kamu kaynaklarını siyasi amaçlarla kullandığı iddia edildi. Rapor, 22 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasındaki gözlemlere dayanıyor.Rapora göre, seçim süreci boyunca en az 40 kamu kaynağı kullanımı vakası tespit edilirken bunların 30’u doğrudan PDS ile ilişkilendirildi. Bu vakalar arasında devlet görevlilerinin mesai saatleri içinde seçimle bağlantılı etkinliklere katılması ve yerel yönetim temsilcilerinin parti faaliyetlerine dahil olması yer aldı.PDS’ye bağlı bazı bakan adaylarının resmi ziyaretler sırasında parti tanıtımı yaptığı, bu durumun ise seçim sürecinin adil işleyişini ve devlet ile siyasi parti yapılarının ayrımını etkileyebileceği ifade edildi.Erken başlayan propaganda faaliyetleriRaporda ayrıca seçim kampanyasının resmî olarak 29 Ağustos’ta başlamasına rağmen, birçok siyasi aktörün propaganda faaliyetlerine daha erken başladığı belirtildi. 22 Temmuz– 27 Ağustos tarihleri arasında en az 2 bin 339 propaganda etkinliği kaydedildi. Bu etkinliklerin çoğu bilgi materyali dağıtımı, açık hava reklamları ve seçmen buluşmaları şeklinde gerçekleşti.Söz konusu etkinliklerin büyük bölümünün “Vatansever Seçim Bloğu” ile PDS tarafından organize edildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/zaharova-daha-korkunc-ne-olabilir-bilmiyorum-1098879901.html

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, pas