2025 KPSS bugün başlıyor: Genel Yetenek Genel Kültür saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

2025 KPSS bugün başlıyor: Genel Yetenek Genel Kültür saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül Pazar yani bugün başlıyor.

KPSS 2025 maratonu başlıyor: Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de.KPSS süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül Pazar yani bugün başlıyor. İlk oturum Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu olacak.Bugün ne sınavı var?KPSS 2025 takvimine göre ilk oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınav saat 10.15’te başladı, adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Sınav 12.25’te sona erecek.13 ve 14 Eylül'de ne sınavı var?KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15’te Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları için ilk oturum yapılacak. Aynı gün 14.45’te Hukuk, İktisat ve Maliye oturumu gerçekleştirilecek. 14 Eylül Pazar günü saat 10.15’te ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumu uygulanacak.Genel Yetenek testinde ne soruluyor?KPSS Genel Yetenek testinde sözel ve sayısal bölümler yer alacak. Sözel bölümde; dil bilgisi, yazım kuralları ve sözel akıl yürütme soruları, sayısal bölümde ise mantıksal ve sayısal akıl yürütme soruları bulunacak. Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel sosyoekonomik konulara ilişkin sorular sorulacak.Sınava alınmayacakNüfus cüzdanı bulunmayan ya da kimlik bilgilerinde eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

türki̇ye

