Bruce Willis’in demans belirtileri yıllar önce ortaya çıkmış

13.09.2025

yaşam

bruce willis

demans

işitme kaybı

film

Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, aktörün sağlık durumundaki ilk değişiklikleri yıllar önce fark ettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun 2023’te frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmadan önce, işitme kaybı ve iletişim sorunları yaşadığını belirtti. Emma, o dönem yaşadıklarını, “Konuşmalarımız farklılaşmıştı. Bağımız kopuyordu. Nedenini anlayamıyordum.” sözleriyle anlattı.Die Hard setindeki silah sahnesi Willis’in işitme sorunlarını uzun süre hastalıkla bağdaştırmadığını söyleyen Emma, bunun sebebini ise kocasının en ünlü filmiyle ilişkilendirdi: “Die Hard çekimlerinde masanın altından defalarca silah ateşlemişti. Kulak koruyucu verilmemişti. İşitme kaybını buna bağladım.” Willis’in bir kulağında ciddi oranda işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Ancak zamanla yaşanan iletişim problemleri, sıradan bir işitme kaybından daha fazlasına işaret etti.Emma, Willis’in aile yemeklerinde dalıp gitmeye başladığını, çocuklarının sohbetlerine katılmadığını fark ettiğini anlattı.Doktora ilk gidiş Eşiyle olan bağında “bir şeylerin çok farklı” hissettirdiğini söyleyen Emma, sonunda doktora başvurduklarını, “İçgüdülerime güvendim. Onu en iyi ben tanıyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve doktora gidip ‘Beni dinlemeniz lazım, burada bir sorun var’ dedim.” sözleriyle anlattı.Bruce Willis’in 2023’te FTD teşhisi almasının ardından aile, oyuncuya özel bakım düzenine geçti. Bugün Emma, diğer bakıcılara da sesleniyor: “Sevdiğiniz kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve sesinizi doktora duyurun.”

