https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/bruce-willisin-demans-belirtileri-yillar-once-ortaya-cikmis-1099338192.html
Bruce Willis’in demans belirtileri yıllar önce ortaya çıkmış
Bruce Willis’in demans belirtileri yıllar önce ortaya çıkmış
Sputnik Türkiye
Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, kocasının demans belirtilerini yıllar önce fark ettiğini ve ilk başta işitme kaybını “Die Hard” filmindeki silah... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T15:23+0300
2025-09-13T15:23+0300
2025-09-13T15:23+0300
yaşam
bruce willis
demans
işitme kaybı
film
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055279329_0:56:3070:1783_1920x0_80_0_0_ec6e4547ac2b0d7560b1a40cf8583432.jpg
Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, aktörün sağlık durumundaki ilk değişiklikleri yıllar önce fark ettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun 2023’te frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmadan önce, işitme kaybı ve iletişim sorunları yaşadığını belirtti. Emma, o dönem yaşadıklarını, “Konuşmalarımız farklılaşmıştı. Bağımız kopuyordu. Nedenini anlayamıyordum.” sözleriyle anlattı.Die Hard setindeki silah sahnesi Willis’in işitme sorunlarını uzun süre hastalıkla bağdaştırmadığını söyleyen Emma, bunun sebebini ise kocasının en ünlü filmiyle ilişkilendirdi: “Die Hard çekimlerinde masanın altından defalarca silah ateşlemişti. Kulak koruyucu verilmemişti. İşitme kaybını buna bağladım.” Willis’in bir kulağında ciddi oranda işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Ancak zamanla yaşanan iletişim problemleri, sıradan bir işitme kaybından daha fazlasına işaret etti.Emma, Willis’in aile yemeklerinde dalıp gitmeye başladığını, çocuklarının sohbetlerine katılmadığını fark ettiğini anlattı.Doktora ilk gidiş Eşiyle olan bağında “bir şeylerin çok farklı” hissettirdiğini söyleyen Emma, sonunda doktora başvurduklarını, “İçgüdülerime güvendim. Onu en iyi ben tanıyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve doktora gidip ‘Beni dinlemeniz lazım, burada bir sorun var’ dedim.” sözleriyle anlattı.Bruce Willis’in 2023’te FTD teşhisi almasının ardından aile, oyuncuya özel bakım düzenine geçti. Bugün Emma, diğer bakıcılara da sesleniyor: “Sevdiğiniz kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve sesinizi doktora duyurun.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/buyuk-tehlike-hava-kirliligi-demans-riskini-artiriyor-1098687487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055279329_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1a0b8500e5962550b07ffb8ac40caf31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bruce willis, demans, işitme kaybı, film
bruce willis, demans, işitme kaybı, film
Bruce Willis’in demans belirtileri yıllar önce ortaya çıkmış
Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, kocasının demans belirtilerini yıllar önce fark ettiğini ve ilk başta işitme kaybını “Die Hard” filmindeki silah sahnelerine bağladığını anlattı.
Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, aktörün sağlık durumundaki ilk değişiklikleri yıllar önce fark ettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun 2023’te frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmadan önce, işitme kaybı ve iletişim sorunları yaşadığını belirtti. Emma, o dönem yaşadıklarını, “Konuşmalarımız farklılaşmıştı. Bağımız kopuyordu. Nedenini anlayamıyordum.” sözleriyle anlattı.
Die Hard setindeki silah sahnesi
Willis’in işitme sorunlarını uzun süre hastalıkla bağdaştırmadığını söyleyen Emma, bunun sebebini ise kocasının en ünlü filmiyle ilişkilendirdi: “Die Hard çekimlerinde masanın altından defalarca silah ateşlemişti. Kulak koruyucu verilmemişti. İşitme kaybını buna bağladım.” Willis’in bir kulağında ciddi oranda işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Ancak zamanla yaşanan iletişim problemleri, sıradan bir işitme kaybından daha fazlasına işaret etti.
Emma, Willis’in aile yemeklerinde dalıp gitmeye başladığını, çocuklarının sohbetlerine katılmadığını fark ettiğini anlattı.
Eşiyle olan bağında “bir şeylerin çok farklı” hissettirdiğini söyleyen Emma, sonunda doktora başvurduklarını, “İçgüdülerime güvendim. Onu en iyi ben tanıyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve doktora gidip ‘Beni dinlemeniz lazım, burada bir sorun var’ dedim.” sözleriyle anlattı.
Bruce Willis’in 2023’te FTD teşhisi almasının ardından aile, oyuncuya özel bakım düzenine geçti. Bugün Emma, diğer bakıcılara da sesleniyor: “Sevdiğiniz kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve sesinizi doktora duyurun.”