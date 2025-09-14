Türkiye
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde iki köye girdi
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde iki köye girdi
Suriye devlet haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Suriye’nin güneydoğusundaki Deraa eyaletinde iki köye kara operasyonu düzenledi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T16:29+0300
2025-09-14T16:29+0300
dünya
suriye
ortadoğu
i̇srail
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde kara operasyonu gerçekleştirdi.1974 ateşkes hattına yakın Saysun ve Cemle köylerinde İsrail ordusunun arama çalışmaları yürüttüğü açıklandı. Suriye hükümetinin ise kara operasyonunu kınadığı belirtildi.Suriye'de geçici hükümetin başa gelmesiyle İsrail, ülke genelindeki askeri tesislere ve varlıklara yüzlerce saldırı düzenledi. Ayrıca, Suriye’nin Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek işgali genişletti.
suriye
i̇srail
suriye, ortadoğu, i̇srail
suriye, ortadoğu, i̇srail

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde iki köye girdi

16:29 14.09.2025
Suriye devlet haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Suriye’nin güneydoğusundaki Deraa eyaletinde iki köye kara operasyonu düzenledi.
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde kara operasyonu gerçekleştirdi.
1974 ateşkes hattına yakın Saysun ve Cemle köylerinde İsrail ordusunun arama çalışmaları yürüttüğü açıklandı. Suriye hükümetinin ise kara operasyonunu kınadığı belirtildi.
Suriye'de geçici hükümetin başa gelmesiyle İsrail, ülke genelindeki askeri tesislere ve varlıklara yüzlerce saldırı düzenledi. Ayrıca, Suriye’nin Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek işgali genişletti.
