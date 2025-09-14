https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/israil-ordusu-suriyenin-guneyinde-iki-koye-girdi-1099357581.html
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde iki köye girdi
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde iki köye girdi
14.09.2025, Sputnik Türkiye

Suriye devlet haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Suriye'nin güneydoğusundaki Deraa eyaletinde iki köye kara operasyonu düzenledi.
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde kara operasyonu gerçekleştirdi.1974 ateşkes hattına yakın Saysun ve Cemle köylerinde İsrail ordusunun arama çalışmaları yürüttüğü açıklandı. Suriye hükümetinin ise kara operasyonunu kınadığı belirtildi.Suriye'de geçici hükümetin başa gelmesiyle İsrail, ülke genelindeki askeri tesislere ve varlıklara yüzlerce saldırı düzenledi. Ayrıca, Suriye’nin Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek işgali genişletti.
suriye
i̇srail
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde iki köye girdi
Suriye devlet haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Suriye’nin güneydoğusundaki Deraa eyaletinde iki köye kara operasyonu düzenledi.
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde kara operasyonu gerçekleştirdi.
1974 ateşkes hattına yakın Saysun ve Cemle köylerinde İsrail ordusunun arama çalışmaları yürüttüğü açıklandı. Suriye hükümetinin ise kara operasyonunu kınadığı belirtildi.
Suriye'de geçici hükümetin başa gelmesiyle İsrail, ülke genelindeki askeri tesislere ve varlıklara yüzlerce saldırı düzenledi. Ayrıca, Suriye’nin Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek işgali genişletti.