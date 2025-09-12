https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cumhurbaskani-erdogan-15-eylulde-katarda-olacak-1099314701.html

İsrail Doha'yı vurmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül’de Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında hem İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) hem... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya gidecek. Ziyaret kapsamında, bölge ülkelerinin bir araya geleceği İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’nde liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.İsrail’in Doha saldırısı masadaErdoğan’ın ziyareti, İsrail’in kısa süre önce Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik hava saldırısının ardından gerçekleşiyor. Saldırıda, Hamas’ın siyasi kanadını hedef alan operasyon büyük yankı uyandırmıştı. Zirvede, saldırının bölgesel dengelere ve Filistin’deki insani krize etkileri tartışılacak.Gündemde Filistin ve bölgesel krizlerZirvelerde öncelikli gündem başlıklarının Filistin’deki insani kriz, Gazze’deki gelişmeler, bölgesel güvenlik sorunları ve ekonomik işbirliği olması bekleniyor. Erdoğan’ın bu toplantılarda Türkiye’nin pozisyonunu vurgulaması öngörülüyor.Türkiye-Katar ilişkilerinde yeni sayfaErdoğan’ın ziyareti aynı zamanda Türkiye-Katar ilişkilerinin derinleştirilmesi açısından da önem taşıyor. Enerji, savunma sanayii ve ticaret alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gündeme gelebilir.Uluslararası dikkatZirvelere çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Bu nedenle Erdoğan’ın Katar temasları, sadece Ankara-Doha hattı değil, bölgesel diplomasi ve küresel siyaset açısından da yakından takip edilecek.

