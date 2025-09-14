https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/hindistanda-58-buyuklugunde-deprem-1099357473.html

Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Udalguri ilçesinde yerel saatle 16.41’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, can kaybı veya maddi hasar... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-14T15:54+0300

2025-09-14T15:54+0300

2025-09-14T16:12+0300

dünya

asya & pasifik

hindistan

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Assam’ın Udalguri ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar raporu olmadığı belirtildi. Depremin Pazar günü yerel saatle 16.41’te gerçekleştiği ve merkez üssünün Udalguri ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/son-50-yilin-en-buyuk-depremlerden-birine-sahne-olmustu-kamcatkada-63-siddetinde-deprem-meydana-1099334206.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, hindistan, deprem