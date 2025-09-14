https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/hindistanda-58-buyuklugunde-deprem-1099357473.html
Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Udalguri ilçesinde yerel saatle 16.41’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, can kaybı veya maddi hasar... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T15:54+0300
2025-09-14T15:54+0300
2025-09-14T16:12+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Assam’ın Udalguri ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar raporu olmadığı belirtildi. Depremin Pazar günü yerel saatle 16.41’te gerçekleştiği ve merkez üssünün Udalguri ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/son-50-yilin-en-buyuk-depremlerden-birine-sahne-olmustu-kamcatkada-63-siddetinde-deprem-meydana-1099334206.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, hindistan, deprem
asya & pasifik, hindistan, deprem
Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
15:54 14.09.2025 (güncellendi: 16:12 14.09.2025)
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Udalguri ilçesinde yerel saatle 16.41’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini açıkladı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Assam’ın Udalguri ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar raporu olmadığı belirtildi. Depremin Pazar günü yerel saatle 16.41’te gerçekleştiği ve merkez üssünün Udalguri ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.