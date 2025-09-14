Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/hindistanda-58-buyuklugunde-deprem-1099357473.html
Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Udalguri ilçesinde yerel saatle 16.41’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, can kaybı veya maddi hasar... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T15:54+0300
2025-09-14T16:12+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Assam’ın Udalguri ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar raporu olmadığı belirtildi. Depremin Pazar günü yerel saatle 16.41’te gerçekleştiği ve merkez üssünün Udalguri ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/son-50-yilin-en-buyuk-depremlerden-birine-sahne-olmustu-kamcatkada-63-siddetinde-deprem-meydana-1099334206.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hindistan, deprem
asya & pasifik, hindistan, deprem

Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem

15:54 14.09.2025 (güncellendi: 16:12 14.09.2025)
© FotoğrafSuriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Udalguri ilçesinde yerel saatle 16.41’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini açıkladı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Assam’ın Udalguri ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar raporu olmadığı belirtildi. Depremin Pazar günü yerel saatle 16.41’te gerçekleştiği ve merkez üssünün Udalguri ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Severo-Kurilsk şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
DÜNYA
Son 50 yılın en büyük depremlerden birine sahne olmuştu: Kamçatka’da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Dün, 08:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала