Son 50 yılın en büyük depremlerden birine sahne olmuştu: Kamçatka'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Temmuz ayı sonunda mega depremin yaşandığı Kamçatka'da bugün 6.3 şiddetinde yeni deprem meydana geldi. Depremin ardından Kamçatka ve Kuriller için tsunami... 13.09.2025
Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Kamçatka’da bugün 6.3 (bazı verilere göre 7.7) şiddetindeki sarsıntı meydana geldi. Sarsıntılar, yarımadadaki yerleşim merkezlerinde hissedildi.Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy kentine 123 km mesafede ve 46.8 km derinlikte yer aldığı belirtildi.Tsunami uyarısıKamçatka Valisi Vladimir Solodov, Telegram paylaşımında, “Tsunami tehdidi ilan edildi. Lütfen Halaktır Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgeleri ziyaret ederken özellikle dikkatli olun” diye yazdı.Dalga yüksekliğinin 120 santimetreye varabileceği uyarısı yapıldı.Yerel halktan kıyıdan uzaklaşmaları istenirken gemilere okyanusa açılmaları ve kıyı şeridine dik bir rota izlemeleri tavsiye edildi.Kamçatka yetkilileri yüksek alarm durumuna geçti.Kuzey Kuril Adaları için de tsunami tehdidi ilan edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sahalin Bölge Müdürlüğü'ne göre, yüksekliği 0.5 metreye kadar ulaşan bir dalganın Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşması bekleniyor.Son 50 yılın en büyük depremlerinden biriKamçatka bölgesinde, 30 Temmuz Çarşamba günü, 1952’den bu yana en şiddetli deprem meydana gelmişti. Depremin 8.8 şiddetinde olduğu bildirilmişti. Depremin ardından Pasifik’e kıyı ülkelerde tsunami yaşanmıştı.
