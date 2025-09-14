Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'de can kaybı 7 Ekim'den bu yana 65 bine yaklaştı
Gazze'de can kaybı 7 Ekim'den bu yana 65 bine yaklaştı
14.09.2025
İsrail'in saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze'de can kaybı son 24 saatte 68 artarak 64 bin 871'e çıktı.Öte yandan Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan 19 yaşındaki Tamer Musabbih, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'deki sağlık yetkilileri, açlık ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerin sayısının 421’e yükseldiğini, bunların 145’inin çocuk olduğunu duyurdu.
14:11 14.09.2025
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 Ekim'den bu yana 64 bin 871'e çıktı.
İsrail'in saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze'de can kaybı son 24 saatte 68 artarak 64 bin 871'e çıktı.
Öte yandan Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan 19 yaşındaki Tamer Musabbih, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
Gazze'deki sağlık yetkilileri, açlık ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerin sayısının 421’e yükseldiğini, bunların 145’inin çocuk olduğunu duyurdu.
İsrail- Filistin çatışması
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda: 34 gemi, 500 ton yardım taşıyor
Dün, 17:13
