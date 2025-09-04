Türkiye
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Ermenistan diyaloğu: Barışdız? Hee, barışdıh
Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ zirvesinde yaşanan Aliyev ve Pezeşkiyan diyaloğu gülümsetti.
2025-09-04T14:47+0300
2025-09-04T14:47+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Washington’da barışa yönelik atılan imzanın ardından ilk kez bir araya geldi.Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında fotoğraf çekiminde karşılaşan ŞİÖ diyalog ortağı Azerbaycan ve gözlemci ülke İran’ın liderlerinin diyalogu gülümsetti.Pezeşkiyan, burada karşılaştığı Aliyev’e Ermenistan’ı kastederek “Barışdız?” diye sordu. Bunun üzerine İlham Aliyev’in cevabı “Hee, barışdıh” oldu.'Çox yahşı iş ettiz' İran Cumhurbaşkanı ise “Çox yahşı iş ettiz” yanıtını vererek, iki ülke ilişkilerinin düzelmesine desteğini ifade etti.Beyaz Saray’daki barış deklarasyonuABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8 Ağustos’ta Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış deklarasyonu imzalandığını açıkladı.
14:47 04.09.2025
Pezeşkiyan ve Aliyev
Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen ŞİÖ zirvesi sırasında aile fotoğrafında karşılayan İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Washington’da barışa yönelik atılan imzanın ardından ilk kez bir araya geldi.
Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında fotoğraf çekiminde karşılaşan ŞİÖ diyalog ortağı Azerbaycan ve gözlemci ülke İran’ın liderlerinin diyalogu gülümsetti.
Pezeşkiyan, burada karşılaştığı Aliyev’e Ermenistan’ı kastederek “Barışdız?” diye sordu. Bunun üzerine İlham Aliyev’in cevabı “Hee, barışdıh” oldu.

'Çox yahşı iş ettiz'

İran Cumhurbaşkanı ise “Çox yahşı iş ettiz” yanıtını vererek, iki ülke ilişkilerinin düzelmesine desteğini ifade etti.

Beyaz Saray’daki barış deklarasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8 Ağustos’ta Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış deklarasyonu imzalandığını açıkladı.
