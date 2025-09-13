Türkiye
Milli sporcu Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi
75 kiloda Avustralyalı rakibini 4-1 mağlup eden milli sporcu Büşra Işıldar, üst üste ikinci kez dünya finaline çıktı. Işıldar yarın İrlandalı Aoife O'Rourke'la
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli boksör Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree’yi 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Büşra, üst üste ikinci kez dünya finali oynama hakkı kazandı.Geçtiğimiz yıl Sırbistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alan milli sporcu, bu kez altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacak. Büşra Işıldar, yarın TSİ 13.30’da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O’Rourke’la karşılaşacak.Yerlikaya'dan destekGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İngiltere’de milli sporcuyu yalnız bırakmayarak destek verdi. Yerlikaya, “İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Türk sporu her branşta büyük başarılar elde ediyor” dedi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise “Büşra altın madalyayı alacak, bize sözü var” ifadeleriyle milli sporcunun performansına güvenini dile getirdi.Final öncesi duygularını paylaşan Büşra Işıldar ise “Büyük bir mücadele vardı, hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ve Başkanımız Suat Hekimoğlu’nun desteğini çok net hissettim” dedi.
75 kiloda Avustralyalı rakibini 4-1 mağlup eden milli sporcu Büşra Işıldar, üst üste ikinci kez dünya finaline çıktı. Işıldar yarın İrlandalı Aoife O’Rourke’la altın madalya için ringe çıkacak.
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli boksör Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree’yi 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Büşra, üst üste ikinci kez dünya finali oynama hakkı kazandı.
Geçtiğimiz yıl Sırbistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alan milli sporcu, bu kez altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacak. Büşra Işıldar, yarın TSİ 13.30’da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O’Rourke’la karşılaşacak.

Yerlikaya'dan destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İngiltere’de milli sporcuyu yalnız bırakmayarak destek verdi. Yerlikaya, “İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Türk sporu her branşta büyük başarılar elde ediyor” dedi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise “Büşra altın madalyayı alacak, bize sözü var” ifadeleriyle milli sporcunun performansına güvenini dile getirdi.
Final öncesi duygularını paylaşan Büşra Işıldar ise “Büyük bir mücadele vardı, hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ve Başkanımız Suat Hekimoğlu’nun desteğini çok net hissettim” dedi.
