https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/milli-sporcu-busra-isildar-dunya-boks-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1099339310.html

Milli sporcu Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda finale yükseldi

Milli sporcu Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda finale yükseldi

Sputnik Türkiye

75 kiloda Avustralyalı rakibini 4-1 mağlup eden milli sporcu Büşra Işıldar, üst üste ikinci kez dünya finaline çıktı. Işıldar yarın İrlandalı Aoife O’Rourke’la... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T16:20+0300

2025-09-13T16:20+0300

2025-09-13T16:20+0300

spor

sırbistan

hamza yerlikaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099339153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a353ad9545616c39117a26df3629a625.jpg

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli boksör Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree’yi 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Büşra, üst üste ikinci kez dünya finali oynama hakkı kazandı.Geçtiğimiz yıl Sırbistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alan milli sporcu, bu kez altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacak. Büşra Işıldar, yarın TSİ 13.30’da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O’Rourke’la karşılaşacak.Yerlikaya'dan destekGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İngiltere’de milli sporcuyu yalnız bırakmayarak destek verdi. Yerlikaya, “İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Türk sporu her branşta büyük başarılar elde ediyor” dedi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise “Büşra altın madalyayı alacak, bize sözü var” ifadeleriyle milli sporcunun performansına güvenini dile getirdi.Final öncesi duygularını paylaşan Büşra Işıldar ise “Büyük bir mücadele vardı, hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ve Başkanımız Suat Hekimoğlu’nun desteğini çok net hissettim” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/turkiye-yunanistani-94-68-yenerek-finale-cikti-1099332345.html

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büşra ışıldar, dünya boks şampiyonası, milli boksör, 75 kilo finali, aoife o’rourke, altın madalya, hamza yerlikaya