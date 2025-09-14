Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/disisleri-bakanligi-mesnetsiz-ve-kustah-aciklamalari-reddediyoruz-1099357253.html
Dışişleri Bakanlığı: Mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, Yunan yetkililer, iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağrıldı.
15:42 14.09.2025
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle" yaptığı "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz."
Açıklamada, Yunan yetkililer, iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağrıldı.
