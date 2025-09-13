Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesi Doha'daki 'kritik' toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesi Doha’daki 'kritik' toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne hazırlık amacıyla Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantısı’na... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Eylül’de yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde yarın Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. AA'nın Dışişleri kaynaklarından edindiği bilgilere göre, toplantıda zirvede sunulacak karar tasarısı ele alınacak.Toplantıda İsrail’in Katar’a ve Gazze’ye yönelik saldırıları gündemde olacak; zirvede sunulacak karar tasarısı ele alınacak.İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin önemiİİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırının ardından Katar’ın çağrısıyla ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor. Devlet başkanları seviyesinde yapılacak zirvede, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria’da devam eden işgal ve ilhak faaliyetleri de masaya yatırılacak.Daha önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri 2023 ve 2024’te Riyad’da düzenlenmişti.İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969’da Rabat’ta kuruldu. Türkiye, kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olarak 24 Temmuz 2015’ten bu yana Cidde’deki Daimi Temsilciliğiyle faaliyet göstermekte. Türkiye, 21-22 Haziran 2025’te İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile dönem başkanlığını bir yıllığına devralmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'da zirvede olacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya gidecek. Ziyaret kapsamında, bölge ülkelerinin bir araya geleceği İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’nde liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cumhurbaskani-erdogan-15-eylulde-katarda-olacak-1099314701.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesi Doha’daki 'kritik' toplantıya katılacak

15:12 13.09.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne hazırlık amacıyla Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılarak Türkiye’nin Filistin ve Katar’a yönelik dayanışma mesajlarını aktaracak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Eylül’de yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde yarın Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. AA'nın Dışişleri kaynaklarından edindiği bilgilere göre, toplantıda zirvede sunulacak karar tasarısı ele alınacak.
Toplantıda İsrail’in Katar’a ve Gazze’ye yönelik saldırıları gündemde olacak; zirvede sunulacak karar tasarısı ele alınacak.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin önemi

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırının ardından Katar’ın çağrısıyla ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor. Devlet başkanları seviyesinde yapılacak zirvede, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria’da devam eden işgal ve ilhak faaliyetleri de masaya yatırılacak.
Daha önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri 2023 ve 2024’te Riyad’da düzenlenmişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969’da Rabat’ta kuruldu. Türkiye, kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olarak 24 Temmuz 2015’ten bu yana Cidde’deki Daimi Temsilciliğiyle faaliyet göstermekte.
Türkiye, 21-22 Haziran 2025’te İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile dönem başkanlığını bir yıllığına devralmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da zirvede olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya gidecek. Ziyaret kapsamında, bölge ülkelerinin bir araya geleceği İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’nde liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.
