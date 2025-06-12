14 yıl sonra veda: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türkiye’den ayrılacağını açıkladı

“Gidiş tarihimiz henüz belli değil, fakat sizinle vedalaşmak için burada bulunmanızdan faydalanmak istiyorum. Öyle oldu ki, biz Türkiye’de 14 yıl kaldık. 6 yıl İstanbul’da ve 8 yıl Ankara’da. Bu hayatımızın önemli bir kısmı ve diyebilirim ki mutlu bir kısmı olmuştur. İlk önce mesleki açıdan son derece ilginç, mühim ve heyecanlı olaylar yaşadık. Türkiye her gün bir şeylerin meydana geldiği bir ülke. Her şeyle ilgilenen bir ülke. Buna çok defa şahitlik ettiğimiz gibi, dünyanın politik merkezi olduğunu gördük. Yöneticilerimiz Rusya Devlet başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gelen yüksek dinamizme teşekkür ederim. İki taraflı ilişkilerimiz son derece zengin içeriklidir”