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SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü
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14 yıl sonra veda: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türkiye’den ayrılacağını açıkladı
14 yıl sonra veda: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türkiye’den ayrılacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Milli Günü ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un görevden ayrılması nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi “İki taraflı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:44+0300
2025-06-12T11:44+0300
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Rusya Milli Günü nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Yerhov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik binasındaki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Ekinci burada yaptığı konuşmada milli gün dolayısıyla tebriklerini sundu. Türkiye ile Rusya'nın bölgenin kritik öneme sahip ülkeleri olduğuna işaret eden Ekinci, haziranda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 105. yıldönümünün geride kaldığını hatırlattı.Ekinci, ilerleyen süreçte Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçleneceğine inanıldığını vurgulayarak, Büyükelçi Yerhov'un görev süresi boyunca işbirliğinin daha da perçinlenmesi yönünde çalıştığını aktardı.Resepsiyonda konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Yerhov 14 yılın sonunda Türkiye’deki görev süresini tamamladığını ve Türkiye’den ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rus-buyukelci-yerhov-2-dunya-savasinin-dogru-anlasilmasi-icin-bilimsel-bakis-acisina-ihtiyac-var-1093732058.html
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türkiye, aleksey yerhov, haberler, rusya, ankara
türkiye, aleksey yerhov, haberler, rusya, ankara

14 yıl sonra veda: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türkiye’den ayrılacağını açıkladı

11:44 12.06.2025
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Rusya Milli Günü ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un görevden ayrılması nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi “İki taraflı ilişkilerimiz son derece zengin içeriklidir” ifadelerini kullandı.
Rusya Milli Günü nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Yerhov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik binasındaki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Ekinci burada yaptığı konuşmada milli gün dolayısıyla tebriklerini sundu. Türkiye ile Rusya'nın bölgenin kritik öneme sahip ülkeleri olduğuna işaret eden Ekinci, haziranda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 105. yıldönümünün geride kaldığını hatırlattı.
Ekinci, ilerleyen süreçte Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçleneceğine inanıldığını vurgulayarak, Büyükelçi Yerhov'un görev süresi boyunca işbirliğinin daha da perçinlenmesi yönünde çalıştığını aktardı.
Resepsiyonda konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Yerhov 14 yılın sonunda Türkiye’deki görev süresini tamamladığını ve Türkiye’den ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Gidiş tarihimiz henüz belli değil, fakat sizinle vedalaşmak için burada bulunmanızdan faydalanmak istiyorum. Öyle oldu ki, biz Türkiye’de 14 yıl kaldık. 6 yıl İstanbul’da ve 8 yıl Ankara’da. Bu hayatımızın önemli bir kısmı ve diyebilirim ki mutlu bir kısmı olmuştur. İlk önce mesleki açıdan son derece ilginç, mühim ve heyecanlı olaylar yaşadık. Türkiye her gün bir şeylerin meydana geldiği bir ülke. Her şeyle ilgilenen bir ülke. Buna çok defa şahitlik ettiğimiz gibi, dünyanın politik merkezi olduğunu gördük. Yöneticilerimiz Rusya Devlet başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gelen yüksek dinamizme teşekkür ederim. İki taraflı ilişkilerimiz son derece zengin içeriklidir”
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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Rus Büyükelçi Yerhov: 2. Dünya Savaşı'nın doğru anlaşılması için bilimsel bakış açısına ihtiyaç var
17 Şubat, 13:53
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