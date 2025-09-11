https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/denizlide-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlerle-mucadele-ediyor-1099297975.html
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlerle mücadele ediyor
Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için helikopterler... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için helikopterler, uçaklar ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.