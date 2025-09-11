Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/denizlide-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlerle-mucadele-ediyor-1099297975.html
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlerle mücadele ediyor
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlerle mücadele ediyor
Sputnik Türkiye
Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için helikopterler... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T17:27+0300
2025-09-11T17:27+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099297801_0:32:2000:1157_1920x0_80_0_0_b62f9f82611c2d74f23db9d0de43b152.jpg
türki̇ye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099297801_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_2420e0a311440d0487f0bdf6150c2b17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
denizli, denizli valiliği, denizli belediyesi, denizli emniyet müdürlüğü
denizli, denizli valiliği, denizli belediyesi, denizli emniyet müdürlüğü

Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

17:27 11.09.2025
© AA / Samet KıyakDenizli
Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA / Samet Kıyak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için helikopterler, uçaklar ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала