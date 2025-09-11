Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

© AA / Samet Kıyak Denizli © AA / Samet Kıyak

Ayrıntılar geliyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için helikopterler, uçaklar ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.