Sahne adıyla BLOK3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, taraflara kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi.'850 bin TL getirmezsen seni vururuz' i̇ddiasıŞikâyet dilekçesine göre, 13 Temmuz’da Yöntürk’ün ofisine çağrılan Karagöz, burada beyzbol sopası, bilardo sopası ve silahla darp edildiğini öne sürdü. Karagöz’ün iddiasına göre Yöntürk, kendisine “850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu.BLOK3’ün i̇smi dosyadaKaragöz, olay sırasında Hakan Aydın (BLOK3)’ın da saldırıya karıştığını iddia etti. Ayrıca “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile yapımcı Arda Soylu’nun da ofiste bulunduğu ve saldırıya şahit oldukları ileri sürüldü.Darp raporu dosyaya girdiDilekçede, Yöntürk’ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği ve bu silahla Karagöz’e vurduğu da belirtildi. Şikayetçi menajer, aldığı darbeler sonucunda kaburgasının kırıldığını, vücudunun birçok bölgesinde yaralar oluştuğunu aktardı. Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi’nden ağır darp raporu aldı.
BLOK3 ve Yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı
14:39 21.08.2025 (güncellendi: 14:42 21.08.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adı BLOK3 olan şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine soruşturma başlattı. “Kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla açılan soruşturmada darp raporu dosyaya eklendi.
Sahne adıyla BLOK3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, taraflara kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi.
'850 bin TL getirmezsen seni vururuz' i̇ddiası
Şikâyet dilekçesine göre, 13 Temmuz’da Yöntürk’ün ofisine çağrılan Karagöz, burada beyzbol sopası, bilardo sopası ve silahla darp edildiğini öne sürdü. Karagöz’ün iddiasına göre Yöntürk, kendisine “850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu.
Karagöz, olay sırasında Hakan Aydın (BLOK3)’ın da saldırıya karıştığını iddia etti. Ayrıca “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile yapımcı Arda Soylu’nun da ofiste bulunduğu ve saldırıya şahit oldukları ileri sürüldü.
Darp raporu dosyaya girdi
Dilekçede, Yöntürk’ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği ve bu silahla Karagöz’e vurduğu da belirtildi. Şikayetçi menajer, aldığı darbeler sonucunda kaburgasının kırıldığını, vücudunun birçok bölgesinde yaralar oluştuğunu aktardı. Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi’nden ağır darp raporu aldı.