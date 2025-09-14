Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/askin-nur-yengiden-haluk-bilginere-bir-daha-dusunelim-istersen-1099348370.html
Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen?
Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen?
Sputnik Türkiye
Aşkın Nur Yengi senfonik konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T11:01+0300
2025-09-14T11:01+0300
yaşam
haluk bilginer
aşkın nur yengi
konser
harbiye açık hava konserleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099348434_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_82891c975fa98dff6d731b316040da7c.jpg
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi unutulmaz bir senfonik konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı ve eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer de vardı. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Yengi'ye şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.Zaman zaman seyirciyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer'e esprili bir üslupla takıldı. Yengi, bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı” diye espri yaptı.“Bir gün intikam alacağım demiştim sana. (Bir daha düşünelim istersen?” diyen Aşkın Nur Yengi'ye Bilginer “olur” anlamında başını sallarken, Yengi “Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Başımla’ diyorsun” diyerek güldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/kizilcik-serbeti-sezonun-ilk-bolumuyle-en-cok-izlenen-yapim-oldu-milyonlar-yasak-aski-konusuyor-1099346280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099348434_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a74b91ef1a67ae0ff29b61abb9a3992d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk bilginer, aşkın nur yengi, konser, harbiye açık hava konserleri
haluk bilginer, aşkın nur yengi, konser, harbiye açık hava konserleri

Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen?

11:01 14.09.2025
© AA / Özlem LimonAşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen?
Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen? - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AA / Özlem Limon
Abone ol
Aşkın Nur Yengi senfonik konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Yengi, Haluk Bilginer'e "Bir daha düşünelim istersen?" diye takıldı.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi unutulmaz bir senfonik konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı ve eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer de vardı.
Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Yengi'ye şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.
Zaman zaman seyirciyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer'e esprili bir üslupla takıldı.
Yengi, bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı” diye espri yaptı.
Bir gün intikam alacağım demiştim sana. (Bir daha düşünelim istersen?” diyen Aşkın Nur Yengi'ye Bilginer “olur” anlamında başını sallarken, Yengi “Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Başımla’ diyorsun” diyerek güldü.
Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
YAŞAM
Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала