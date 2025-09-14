Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e: Bir daha düşünelim istersen?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/askin-nur-yengiden-haluk-bilginere-bir-daha-dusunelim-istersen-1099348370.html

Aşkın Nur Yengi senfonik konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi unutulmaz bir senfonik konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı ve eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer de vardı. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Yengi'ye şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.Zaman zaman seyirciyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer'e esprili bir üslupla takıldı. Yengi, bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı” diye espri yaptı.“Bir gün intikam alacağım demiştim sana. (Bir daha düşünelim istersen?” diyen Aşkın Nur Yengi'ye Bilginer “olur” anlamında başını sallarken, Yengi “Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Başımla’ diyorsun” diyerek güldü.

