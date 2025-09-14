Ahmet Hakan: Duruşma şov

"Girdiğim her duruşmada... Aşırı kasık bir ortamın içine düştüğüm gerçeğiyle yüzleştim. Hâkim “oturabilirsiniz” demeden oturulmaz, şüpheli olarak ayakta put gibi durulur, laubali hiçbir tavır sergilenmez falan. En iddiasız duruşmalarda bile mahkeme heyeti, salondaki sükunet konusunda süper titizlenir.

Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu’nun... Kravat çıkarmasını, çıkardığı kravatı dinleyici sıralarına fırlatmasını, hâkimle kafa bulma çabasını, ceketini çıkarıp kollarını sıvamasını, alkışlayan dinleyicileri selamlamasını falan görünce... Bundan sonra hiçbir duruşmada zerre kadar kasmama kararı aldım."