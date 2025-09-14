Ahmet Hakan: Duruşma şov
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını köşesinde değerlendirdi. "Duruşma şov" başlıklı yazısında Hakan "Bundan sonra hiçbir duruşmada zerre kadar kasmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını köşesine taşıdı. "Duruşma şov" başlıklı yazısında Hakan şu ifadeleri kaleme aldı:
"Girdiğim her duruşmada... Aşırı kasık bir ortamın içine düştüğüm gerçeğiyle yüzleştim. Hâkim “oturabilirsiniz” demeden oturulmaz, şüpheli olarak ayakta put gibi durulur, laubali hiçbir tavır sergilenmez falan. En iddiasız duruşmalarda bile mahkeme heyeti, salondaki sükunet konusunda süper titizlenir.
Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu’nun... Kravat çıkarmasını, çıkardığı kravatı dinleyici sıralarına fırlatmasını, hâkimle kafa bulma çabasını, ceketini çıkarıp kollarını sıvamasını, alkışlayan dinleyicileri selamlamasını falan görünce... Bundan sonra hiçbir duruşmada zerre kadar kasmama kararı aldım."