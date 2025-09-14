Ahmet Hakan: Duruşma şov

Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını köşesinde değerlendirdi. "Duruşma şov" başlıklı yazısında Hakan...
Gazeteci Ahmet Hakan, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını köşesine taşıdı. "Duruşma şov" başlıklı yazısında Hakan şu ifadeleri kaleme aldı:
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak
Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© Fotoğraf : YouTube
Gazeteci Ahmet Hakan, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını köşesinde değerlendirdi. "Duruşma şov" başlıklı yazısında Hakan "Bundan sonra hiçbir duruşmada zerre kadar kasmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.
"Girdiğim her duruşmada... Aşırı kasık bir ortamın içine düştüğüm gerçeğiyle yüzleştim. Hâkim “oturabilirsiniz” demeden oturulmaz, şüpheli olarak ayakta put gibi durulur, laubali hiçbir tavır sergilenmez falan. En iddiasız duruşmalarda bile mahkeme heyeti, salondaki sükunet konusunda süper titizlenir.

Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu’nun... Kravat çıkarmasını, çıkardığı kravatı dinleyici sıralarına fırlatmasını, hâkimle kafa bulma çabasını, ceketini çıkarıp kollarını sıvamasını, alkışlayan dinleyicileri selamlamasını falan görünce... Bundan sonra hiçbir duruşmada zerre kadar kasmama kararı aldım."

