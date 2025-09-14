https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/12-dev-adamin-final-heyecani-galata-kulesinde-gel-bu-unutulmaz-gecede-sen-de-yerini-al-1099349712.html

12 Dev Adam'ın final heyecanı Galata Kulesi'nde: Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşıyor. Arena Riga’da saat 21.00’de oynanacak tarihi maç TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maç, Galata Kulesi’nde dev ekranda izlenecek

2025-09-14T12:44+0300

2025-09-14T12:44+0300

2025-09-14T12:47+0300

spor

galata kulesi

kültür ve turizm bakanlığı

almanya

eurobasket

final

12 dev adam

türkiye a milli basketbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099349940_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5f8f81d01dbe573f8ff3a5daf0d1deb1.jpg

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2025'te şampiyon, Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.Türkiye, ilk şampiyonluğun peşindeA Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek."Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım"Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin bu kez 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

galata kulesi

almanya

2025

tr_TR

