12 Dev Adam'ın final heyecanı Galata Kulesi'nde: Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al
12 Dev Adam'ın final heyecanı Galata Kulesi'nde: Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşıyor. Arena Riga'da saat 21.00'de oynanacak tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maç, Galata Kulesi'nde dev ekranda izlenecek
12:44 14.09.2025 (güncellendi: 12:47 14.09.2025)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin, 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağını bildirdi.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2025'te şampiyon, Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.
Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Türkiye, ilk şampiyonluğun peşinde
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.
"Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım"
Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.
Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin bu kez 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Coşkumuzu paylaşmak, heyecanımıza ortak olmak için seni de bu tarihi ana davet ediyoruz. Galata Kulesi saat 21.00. Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım."