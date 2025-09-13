https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/vucic-sirbistanda-renkli-devrim-girisimleri-basarisiz-oldu-1099344631.html

Vucic: Sırbistan’da ‘renkli devrim’ girişimleri başarısız oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ülkede ‘renkli devrim’ girişimlerinin başarısız olduğunu, vatandaşlar arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Eylül’de Sırbistan genelinde yaklaşık 140 yerleşim yerinde hükümet karşıtı öğrenci ve muhalif protestolara karşı, hükümeti destekleyen mitingler düzenleneceğini belirtti.Sırp lider, “İnsanlar sadece normal bir hayat yaşamak istiyor. Kimsenin onlarla alay etmesini istemiyorlar, özgür olmak, herkesle eşit haklara sahip olmak istiyorlar, hepsi bu. Normallik, birbirimizle konuşmamızda, kardeşlerimizle barışmamızda yatıyor. Onların, renkli devrimin başarısız olduğunu ve halkın kazandığını anlaması gerekiyor. Şimdi hepimiz birleşmeli ve ilerlemeliyiz” dedi.Sırbistan İçişleri Bakanlığı’na göre, 7 Eylül’de 111 yerleşim yerinde 126 bin hükümet yanlısı kişi bir araya geldi. Aynı gün, Kosjeriç, Şabac, Çaçak ve Niş şehirlerinde polis, Vuçiç yanlıları ve karşıtları arasında olaylar yaşandı.Sırbistan’da öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, ağustos ortasında gerginleşmiş, protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde yolları trafiğe kapatarak polisle çatışmıştı.Sırbistan Başbakanı Dzuro Macut, 14 Ağustos’ta şiddeti kınayarak gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu. Sırbistan Patriği Porfirij, halkı çatışmaları ve ayrılıkları sonlandırmaya davet etmişti. Adalet Bakanlığı ise yaşananları anayasal düzene karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve katılımcıları cezai sorumlulukları konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Vucic de 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’da olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediğini söylemişti.

