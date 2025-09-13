https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-istihbarat-servisleri-ulkemizdeki-kargasayi-finanse-ediyor-1099338670.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı istihbarat servisleri ülkemizdeki kargaşayı finanse ediyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı istihbarat servisleri ülkemizdeki kargaşayı finanse ediyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'daki hükümeti devirme çabalarının şu ana kadar dışardan gelen organizatörlere 4 milyar dolarlık bir maliyete mal... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T15:29+0300

2025-09-13T15:29+0300

2025-09-13T15:29+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

novi sad

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkedeki iktidarı devirmeye yönelik girişimlerin dış kaynaklı organizatörlere şimdiye dek 4 milyar dolara mal olduğunu belirtti.Vucic yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Sırbistan’ın durumunu daha da zorlaştırmamak için bu ülkelerin isimlerini açıklayamayacağının altını çizen Vucic, 2024 yılı sonunda organizatörlerin Sırbistan’daki kitlesel protestolara 2 milyar euro, 2025 yılının başında ise 3 milyar euro yatırım yaptığını ifade etti.Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Cuma günü Brüksel’e yaptığı ziyaret sırasında, muhalefetin yapıcı olmayan tutumunun Belgrad’ın AB üyeliği yolundaki ilerlemesini engellediğini söylemişti.Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric ise 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, ülkedeki kargaşadan dolayı Avrupa Birliği’ni suçlamak için acele edilmemesi gerektiğini belirterek 21 Ağustos’ta AB’nin Sırbistan’daki yeni daimi temsilcisi Andreas von Beckerath ile yaptığı görüşmede, AB’ye tam üyeliğin Sırbistan’ın stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.Öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan’da başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, Ağustos ortasında gerginleşmişti. Protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde polisle çatılmış ve yolları kapatmıştılar.Sırbistan Başbakanı Dzuro Macut, 14 Ağustos’ta şiddeti kınayarak gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu. Sırbistan Patriği Porfirij, halkı çatışmaları ve ayrılıkları sonlandırmaya davet etmişti. Adalet Bakanlığı ise yaşananları anayasal düzene karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve katılımcıları cezai sorumlulukları konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Vucic de 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’da olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamayacak-1098904608.html

sırbistan

novi sad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr vucic, sırbistan, novi sad , avrupa birliği