Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-istihbarat-servisleri-ulkemizdeki-kargasayi-finanse-ediyor-1099338670.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı istihbarat servisleri ülkemizdeki kargaşayı finanse ediyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı istihbarat servisleri ülkemizdeki kargaşayı finanse ediyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'daki hükümeti devirme çabalarının şu ana kadar dışardan gelen organizatörlere 4 milyar dolarlık bir maliyete mal... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T15:29+0300
2025-09-13T15:29+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
novi sad
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkedeki iktidarı devirmeye yönelik girişimlerin dış kaynaklı organizatörlere şimdiye dek 4 milyar dolara mal olduğunu belirtti.Vucic yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Sırbistan’ın durumunu daha da zorlaştırmamak için bu ülkelerin isimlerini açıklayamayacağının altını çizen Vucic, 2024 yılı sonunda organizatörlerin Sırbistan’daki kitlesel protestolara 2 milyar euro, 2025 yılının başında ise 3 milyar euro yatırım yaptığını ifade etti.Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Cuma günü Brüksel’e yaptığı ziyaret sırasında, muhalefetin yapıcı olmayan tutumunun Belgrad’ın AB üyeliği yolundaki ilerlemesini engellediğini söylemişti.Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric ise 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, ülkedeki kargaşadan dolayı Avrupa Birliği’ni suçlamak için acele edilmemesi gerektiğini belirterek 21 Ağustos’ta AB’nin Sırbistan’daki yeni daimi temsilcisi Andreas von Beckerath ile yaptığı görüşmede, AB’ye tam üyeliğin Sırbistan’ın stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.Öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan’da başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, Ağustos ortasında gerginleşmişti. Protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde polisle çatılmış ve yolları kapatmıştılar.Sırbistan Başbakanı Dzuro Macut, 14 Ağustos’ta şiddeti kınayarak gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu. Sırbistan Patriği Porfirij, halkı çatışmaları ve ayrılıkları sonlandırmaya davet etmişti. Adalet Bakanlığı ise yaşananları anayasal düzene karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve katılımcıları cezai sorumlulukları konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Vucic de 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’da olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamayacak-1098904608.html
sırbistan
novi sad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1556429385110e052757165c643867fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr vucic, sırbistan, novi sad , avrupa birliği
aleksandr vucic, sırbistan, novi sad , avrupa birliği

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı istihbarat servisleri ülkemizdeki kargaşayı finanse ediyor

15:29 13.09.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'daki hükümeti devirme çabalarının şu ana kadar dışardan gelen organizatörlere 4 milyar dolarlık bir maliyete mal olduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkedeki iktidarı devirmeye yönelik girişimlerin dış kaynaklı organizatörlere şimdiye dek 4 milyar dolara mal olduğunu belirtti.
Vucic yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Sırbistan’ın yıkılması için 4 milyar dolar harcandı. Düşmanlarımız kimler? Ana organizatörler dışarıdan geliyor. Bir ağ kurdular ve insanları, öğrencileri, çocukları bir araya getirdiler. Bu da toplumumuzun temel değerlerini tehdit ediyor ve yok ediyor. Bunlar, birkaç ülkenin çeşitli istihbarat servislerinde görev yapan kişiler. Üç ülkenin özellikle istihbarat ağlarını kullandığını biliyoruz.

Sırbistan’ın durumunu daha da zorlaştırmamak için bu ülkelerin isimlerini açıklayamayacağının altını çizen Vucic, 2024 yılı sonunda organizatörlerin Sırbistan’daki kitlesel protestolara 2 milyar euro, 2025 yılının başında ise 3 milyar euro yatırım yaptığını ifade etti.
Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Cuma günü Brüksel’e yaptığı ziyaret sırasında, muhalefetin yapıcı olmayan tutumunun Belgrad’ın AB üyeliği yolundaki ilerlemesini engellediğini söylemişti.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric ise 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, ülkedeki kargaşadan dolayı Avrupa Birliği’ni suçlamak için acele edilmemesi gerektiğini belirterek 21 Ağustos’ta AB’nin Sırbistan’daki yeni daimi temsilcisi Andreas von Beckerath ile yaptığı görüşmede, AB’ye tam üyeliğin Sırbistan’ın stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.
Öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan’da başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, Ağustos ortasında gerginleşmişti. Protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde polisle çatılmış ve yolları kapatmıştılar.
Sırbistan Başbakanı Dzuro Macut, 14 Ağustos’ta şiddeti kınayarak gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu. Sırbistan Patriği Porfirij, halkı çatışmaları ve ayrılıkları sonlandırmaya davet etmişti. Adalet Bakanlığı ise yaşananları anayasal düzene karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve katılımcıları cezai sorumlulukları konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Vucic de 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’da olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediğini söylemişti.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Vucic: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak
29 Ağustos, 04:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала