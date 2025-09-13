https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/trumptan-sorosun-faaliyetlerini-arastirma-sozu-1099334364.html
Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
ABD Başkanı Trump, ülkenin bazı kentlerinde patlak veren protestolar bağlamında, milyarder Soros'a yönelik soruşturma başlatma sözünü verdi. 13.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, başkent Washington başta olmak üzere ülkenin bazı kentlerinde düzenlenen ve şiddet olaylarına yol açan protesto gösterileri ve milyarder iş insanı George Soros arasındaki olası bağı değerlendirdi.Trump, “Soros'u araştıracağız çünkü bunun ona ve diğerlerine karşı yürütülen bir RICO davasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu, protestolardan daha fazlası. Bu, gerçek bir ajitasyon. Bu, sokaklarda bir huzursuzluk ve biz de buna odaklanacağız” ifadesini kullandı.Trump, ABD'de faaliyet gösteren ve özellikle Soros'tan para alan “profesyonel kışkırtıcıların” olduğunu söyledi.Macar asıllı ABD’li finansçı ve yatırımcı olan George Soros’un faaliyetleri, finansal spekülasyonları ve tartışmalı itibarı nedeniyle farklı değerlendirmelerle karşılanıyor. Fonları, bazı ülkelerde iktidar değişikliklerini organize etmekle suçlanıyor.Soros, 2004’te Ukrayna’daki 'Turuncu Devrim' ve 2013’teki Euromaidan gösterilerinin finansmanına katkı sağladığını inkar etmiyor. Diğer ülkeler de onu iç işlerine müdahale etmekle suçlarken medyada Soros sık sık ABD Demokrat Partisi ile ilişkilendiriliyor.Trump’ın kararlarına karşı protestolarAğustos ayının ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki suçla mücadele kapsamında bir dizi önlem açıklamıştı.Bu önlemler arasında:ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızların önümüzdeki haftalarda Washington’a ulaşacağını ve devlet başkanının gerekli gördüğü süre boyunca orada kalacağını duyurdu. Başkanın bu kararlarına karşılık olarak kent sakinleri, düzenli biçimde kendiliğinden protesto gösterilerine çıkmaya başladı.
Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
ABD Başkanı Trump, ülkenin bazı kentlerinde patlak veren protestolar bağlamında, milyarder Soros'a yönelik soruşturma başlatma sözünü verdi.
