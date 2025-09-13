https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/trump-katar-basbakani-ile-beyaz-sarayda-bir-araya-gelecek-1099333542.html
Trump, Katar Başbakanı ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önümüzdeki saatlerde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Trump ve Witkoff, Katar başbakanıyla akşam yemeği yiyecek.NewsNation daha önce bir kaynağa dayanarak Trump'ın cuma günü New York'ta yerel saatle 19:00'da (23:00 GMT) Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceğini bildirmişti.Cuma günü erken saatlerde medyada, başbakanın, Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Witkoff ile İsrail saldırıları konusunda görüşmelerde bulunmasının beklendiği bildirilmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önümüzdeki saatlerde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Trump ve Witkoff, Katar başbakanıyla akşam yemeği yiyecek.
NewsNation daha önce bir kaynağa dayanarak Trump'ın cuma günü New York'ta yerel saatle 19:00'da (23:00 GMT) Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceğini bildirmişti.
Cuma günü erken saatlerde medyada, başbakanın, Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Witkoff ile İsrail saldırıları konusunda görüşmelerde bulunmasının beklendiği bildirilmişti.