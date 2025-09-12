https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/abd-bmde-filistinde-iki-devletli-cozume-karsi-cikti-1099332884.html
ABD, BM'de Filistin'de iki devletli çözüme karşı çıktı
Washington, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıktı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) misyonu, ABD'nin Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıktığını açıkladı.BM Genel Kurulu, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başlattığı, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm çağrısı yapan bildirgeyi büyük çoğunlukla kabul etti. 142 ülke evet oyu, 10 ülke hayır oyu verirken, 12 ülke ise çekimser kaldı.ABD misyonu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Misyon, Washington'un söz konusu kararı Filistin hareketi Hamas'a bir 'hediye' olarak gördüğünü belirtirken, oylamanın 'ciddi' bir dış politikadan ziyade 'alaycı' ve iç siyasetin bir yansıması olduğunu kaydetti.
washington
filistin
2025
ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) misyonu, ABD'nin Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıktığını açıkladı.
BM Genel Kurulu, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başlattığı, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm çağrısı yapan bildirgeyi büyük çoğunlukla kabul etti. 142 ülke evet oyu, 10 ülke hayır oyu verirken, 12 ülke ise çekimser kaldı.
ABD misyonu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a ve bunu zorunlu kılan karara karşı çıktığımız gibi New York Deklarasyonu'na da karşı çıkıyor. BM Genel Kurulu'nun New York Deklarasyonu hakkındaki kararı, çatışmayı sona erdirmek için ciddi diplomatik çabaları baltalayan, yanlış yönlendirilmiş ve zamansız bir tanıtım gösterisidir."
Misyon, Washington'un söz konusu kararı Filistin hareketi Hamas'a bir 'hediye' olarak gördüğünü belirtirken, oylamanın 'ciddi' bir dış politikadan ziyade 'alaycı' ve iç siyasetin bir yansıması olduğunu kaydetti.