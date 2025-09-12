https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/abd-bmde-filistinde-iki-devletli-cozume-karsi-cikti-1099332884.html

ABD, BM'de Filistin'de iki devletli çözüme karşı çıktı

ABD, BM'de Filistin'de iki devletli çözüme karşı çıktı

Sputnik Türkiye

Washington, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıktı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T23:52+0300

2025-09-12T23:52+0300

2025-09-12T23:52+0300

dünya

abd

washington

hamas

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

i̇srail-filistin

filistin

iki devletli çözüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg

ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) misyonu, ABD'nin Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıktığını açıkladı.BM Genel Kurulu, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başlattığı, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm çağrısı yapan bildirgeyi büyük çoğunlukla kabul etti. 142 ülke evet oyu, 10 ülke hayır oyu verirken, 12 ülke ise çekimser kaldı.ABD misyonu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Misyon, Washington'un söz konusu kararı Filistin hareketi Hamas'a bir 'hediye' olarak gördüğünü belirtirken, oylamanın 'ciddi' bir dış politikadan ziyade 'alaycı' ve iç siyasetin bir yansıması olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/abd-sudanin-maliye-bakanina-ve-hukumet-yanlisi-gruba-yaptirim-uyguladi-1099332476.html

washington

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, washington, hamas, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, i̇srail-filistin, filistin, iki devletli çözüm