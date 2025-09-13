Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/super-ligde-yaz-transfer-donemi-sona-erdi-1099333158.html
2025-2026 sezonunun ilk transfer ve tescil dönemi sona erdi.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Haziran’da başlatılan yaz transfer dönemi, 13 Eylül gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Futbolda ikinci transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026’da sona ereceği açıklandı.Süper Lig ekiplerinin transfer karnesiGalatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ederek Türk futbol tarihinin en pahalı transferini bu sezon yaptı. Fenerbahçe ise Ederson ve Asensio gibi yıldız isimleri kadrosuna dahil etti.Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Jota Silva hamlelerini yaparken, Trabzonspor da Manchester United'ın kalecisi Onana'yı transfer etti.
00:33 13.09.2025 (güncellendi: 00:34 13.09.2025)
Türkiye’de 2025-2026 sezonu için birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına göre 30 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi, 13 Eylül gece yarısı itibarıyla sona erdi.
