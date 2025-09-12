Türkiye
Transferin son gününde Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Transferin son gününde Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" diye konuştu.Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transferin son gününde Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" diye konuştu.
Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
