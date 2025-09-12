https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/transferin-son-gununde-besiktas-icin-istanbula-geldi-1099311675.html

Transferin son gününde Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Transferin son gününde Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T09:24+0300

2025-09-12T09:24+0300

2025-09-12T09:24+0300

spor

beşiktaş

nottingham forest

i̇stanbul

jota silva

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099311248_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_49b8ee3f56cfa9757c7767f182972aa7.jpg

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" diye konuştu.Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/280-gun-sonra-sahaya-dondu-osimhenden-yoksun-galatasarayda-her-sey-onun-performansina-bagli-1099310182.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, nottingham forest, i̇stanbul, jota silva