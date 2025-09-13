Türkiye
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırılarını kınadı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Katar'ın egemenliğinin ihlalini kınadığını belirtti.ŞİÖ'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, Katar Devleti'nin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor" ifadelerine yer verildi.Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, BM Şartı'nın yanı sıra uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Şanghay İşbirliği Örgütü, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine sürekli olarak karşı çıkmakta ve Ortadoğu'daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı

17:21 13.09.2025
© SputnikŞİÖ hakkında neler biliniyor? infografik
ŞİÖ hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Sputnik
Abone ol
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in Katar’ın başkenti Doha'ya yönelik saldırılarını kınadı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Katar'ın egemenliğinin ihlalini kınadığını belirtti.
ŞİÖ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, Katar Devleti'nin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor” ifadelerine yer verildi.
Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, BM Şartı'nın yanı sıra uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Şanghay İşbirliği Örgütü, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine sürekli olarak karşı çıkmakta ve Ortadoğu'daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor
11 Eylül, 14:05
