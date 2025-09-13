https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sio-israilin-katara-yonelik-saldirilarini-kinadi-1099340103.html

ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in Katar’ın başkenti Doha'ya yönelik saldırılarını kınadı. 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Katar'ın egemenliğinin ihlalini kınadığını belirtti.ŞİÖ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, Katar Devleti'nin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor” ifadelerine yer verildi.Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, BM Şartı'nın yanı sıra uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Şanghay İşbirliği Örgütü, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine sürekli olarak karşı çıkmakta ve Ortadoğu'daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

