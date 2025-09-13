https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sio-israilin-katara-yonelik-saldirilarini-kinadi-1099340103.html
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in Katar’ın başkenti Doha'ya yönelik saldırılarını kınadı. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T17:21+0300
2025-09-13T17:21+0300
2025-09-13T17:19+0300
dünya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
i̇srail
katar
saldırı
kınama
ortadoğu
doha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098818040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d957ae00e1a8b4aa1a215ac6e9d8195d.png
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Katar'ın egemenliğinin ihlalini kınadığını belirtti.ŞİÖ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, Katar Devleti'nin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor” ifadelerine yer verildi.Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, BM Şartı'nın yanı sıra uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Şanghay İşbirliği Örgütü, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine sürekli olarak karşı çıkmakta ve Ortadoğu'daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/lavrov-israil-filistin-devleti-olasiligini-ortadan-kaldirmak-istiyor-1099291050.html
i̇srail
katar
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098818040_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_57a963ec4805f30da0e4a79573c681de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), i̇srail, katar, saldırı, kınama, ortadoğu, doha
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), i̇srail, katar, saldırı, kınama, ortadoğu, doha
ŞİÖ, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınadı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in Katar’ın başkenti Doha'ya yönelik saldırılarını kınadı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Katar'ın egemenliğinin ihlalini kınadığını belirtti.
ŞİÖ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, Katar Devleti'nin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor” ifadelerine yer verildi.
Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, BM Şartı'nın yanı sıra uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Şanghay İşbirliği Örgütü, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine sürekli olarak karşı çıkmakta ve Ortadoğu'daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.